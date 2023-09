Replik: Partsintressen ska inte stå i vägen för en oberoende utvärdering

I en debattartikel i Dagens Industri den 9 september redovisar jag resultaten från min utvärdering av Industriavtalet (IA). Utvärderingen försöker utreda IA:s effekter på Sveriges tillväxt och makroekonomiska stabilitet. Chefsekonomerna Mats Kinnwall och Kerstin Hallsten vid Teknikföretagen respektive Industriarbetsgivarna håller inte med om slutsatserna i min debattartikel.

Kinnwall och Hallsten fokuserar på mitt kontrafaktiska resonemang om att löneutvecklingen och makroekonomin inte skulle blivit så mycket annorlunda om Sverige haft ett annat centralt förhandlingssystem än IA. De bemöter inte mina argument för denna slutsats utan hänvisar i en raljant ton till att ett diskbråck kunde förstås ha blivit bra även utan någon sjukgymnastik. Men i en kontrafaktisk kausalanalys jämförs inte en viss åtgärd eller behandling med att inte göra någonting alls. Diskbråckspatienten kunde t ex ha fått smärtstillande eller blivit opererad.

Kinnwall och Hallsten förebrår utvärderaren för att inte ha beaktat att IA medfört ett lågt antal förlorade arbetsdagar. En utredning av frågan om antalet strejkdagar hade legat utanför mitt (nationalekonomiska) kompetensområde. Men min gissning utifrån utvärderingens analys av lönebildningen under efterkrigstiden är att strejkaktiviteten hade blivit ungefär densamma utan IA.

”Replikanterna” reagerar på min utvärdering av IA genom att gå i försvarsställning. Utvärderingen har dock inte utgått ifrån eller utmynnat i ett avfärdande av IA. Men den anser att IA:s institutioner och även Medlingsinstitutet tenderat att överskatta IA:s inflytande och förtjänster. På motsvarande sätt har de gett en alltför dyster bild av tidigare förhandlingsordningar på svensk arbetsmarknad, fr a av de som rådde under 1970- och 1980-talen.

Kinnwall och Hallsten hävdar att nominallönerna skenade 1970-1990. Utvärderingen förnekar inte att så var fallet. Men den lyfter fram den specifika makroekonomiska utvecklingen och den ekonomiska politiken i Sverige under perioden. Exempelvis var devalveringen 1982 inte en följd av en löneledd kostnadskris, som Kinnwall & Hallsten antyder, utan ett offensivt (löneuppdrivande) inslag i den socialdemokratiska ”tredje vägen”. De försummar också att nämna att det var (Väst-)Tyskland som var avvikare i OECD-området genom sin låga nominella löneökningstakt. Alla OECD-länder fick betydligt högre löneökningar än Tyskland oavsett deras lönesystem.

Kinnwall och Hallsten refererar till faktafel i ”den så kallade utvärderingen” som de förmodligen inte har läst. De påstår att utvärderingen borde ha framhållit att Sverige hade en relativt god produktivitetsutveckling under 2010-talet. En debattartikel måste med nödvändighet förenkla och hårdra analysen i en omfattande utredning. Vid läsningen av min rapport är det lätt att upptäcka att jag främst jämför IA-perioderna 1998-2007 och 2008-2019. Den rekordhöga produktivitetstillväxten under 2010 ska ses i ljuset av den kraftiga nedgången i produktivitetstillväxten året innan. Företagen behöll i hög grad sin arbetskraft under den djupa recessionen 2008-09 med en kraftig minskning i produktivitetstillväxten som följd. Produktivitetstillväxten ökade sedan i motsvarande mån under konjunkturuppgången 2010. Inkluderingen av detta år ger en missvisande bild av Sveriges produktivitetsutveckling under 2010-talet.

Jag ser fram emot en diskussion med Kinnwall och Hallsten efter det att de hunnit läsa min rapport. De kommer då att upptäcka att utvärderingen inte avfärdar utan försöker nyansera berättelsen om att IA tjänat oss väl. Partsintressen får inte stå i vägen för en allsidig oberoende utvärdering.

Lennart Erixon, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet och rapportförfattare till rapporten ”Luftslott eller riksintresse? Industriavtalets effekter på svensk ekonomi” som getts ut av Katalys.