Replik: Omöjliga krav i hyresförhandlingarna

Fem stora fastighetsägare skriver i sin debattartikel att årets hyresförhandlingar borde resultera i hyreshöjningar kring 10 procent. Hos hyresgästerna finns inga marginaler för 10 procentiga höjningar på hyran. Det nya gemensamma förhandlingsunderlaget gjordes för att ge en jämnare hyresutveckling och genom det enklare och snabbare förhandlingar. Helt enkelt göra det lite lättare för alla att komma överens. De verkar dock missa vad som krävs för det.

Till att börja med är det oförståeligt att debattörerna drar in bostadsrättsägarna i sin kalkyl, trots att de inte är en del av det överenskomna underlaget. Den stora skillnaden är att hyresgäster i alla år fått hyreshöjningar som är permanenta utan att kunna dra nytta av den värdeuppgång som både bostadsrättsägare och fastighetsägare har. Att de som tjänat stora summor på fastighetsmarknadens uppgång också får ta smällen när det blir sämre tider framstår som rimligt för alla. Men att hyresgästerna som stått utan vinst under alla år då fastighetsbranschen gått som tåget ska agera krockkudde under sämre tider faller på sin egen orimlighet.

Debattörerna går vidare med att säga att de jobbar mot mindre toppar och dalar i hyresförändringar och därför föreslår vi nu den högsta hyreshöjningen på 30 år, framstår av uppenbara skäl inte rimligt och det kommer Hyresgästföreningen inte att acceptera. Med debattörernas sätt att räkna skulle vi se kraftiga svängningar varje år med radikala höjningar följt av stora hyressänkningar. Hittills har vi aldrig sett att fastighetsägarna vill komma med några hyressänkningar de år det råder minusränta.

Det är värt att stanna upp och reflektera över vad parterna faktiskt enats kring. Överenskommelsen består av faktorer som fastighetsförvaltning, taxebundna avgifter samt utvecklingen av en räntekorg, vilket samtliga berör fastighetsägarnas kostnader. Men också inflation (minus hyror) och utvecklingen av BNP för att relatera till utvecklingen av samhällsekonomin i stort.

Två saker är centrala för att förstå överenskommelsen. Det ena är att vi i och med överenskommelsen ska sluta prognosticera om en osäker framtid när vi förhandlar. Istället är det ett genomsnitt av innevarande år samt de två gångna åren, som ska vägleda siffrorna. Det andra är att kostnadsförändringar inom alla dessa områden alltid ska bedömas utifrån den aktuella ortens förutsättningar och balanseras mot möjliga effektiviseringar och besparingar. Vi förstår därför inte hur det kan bli 10 procentiga höjningar överallt i Sverige i en modell som bygger på 30 000 lokala förhandlingar.

Hyresgästförening föreslår därför i stället att debattörerna faktiskt försöker hedra överenskommelsen genom att fokusera på sina lokala samtal, beskriva sina förhållanden på orten och avhålla sig från att nationellt försöka låsa positionerna och omöjliggöra bra och pragmatiska överenskommelser på lokal nivå. Det är trepartsöverenskommelsens verkliga syfte och nu är det dags att även fastighetsägarna tar sitt ansvar.

Marie Linder förbundsordförande Hyresgästföreningen

Erik Elmgren förbundschef Hyresgästföreningen