Replik: Marknaden måste anpassa sig efter nya förutsättningar

Handelns ekonomiska råd hävdar i sin artikel Brister i lokalhyresbildningen hotar både handel och samhällsekonomi (23/5) att systemet med lokalhyror behöver ändras för att handeln inte ska gå omkull.

Fastighetsägarna tar gärna en diskussion om hur lokalhyresmarknaden kan utvecklas för att fungera bättre. Men då behöver den diskussionen bygga på korrekta fakta. Låt oss därför komma med några klarläggande och rättelser där Svensk Handels ekonomiska råd missförstått hur lokalhyresmarknaden fungerar.

För det första har andelen av lokalhyran som indexeras förändrats över tid. Enligt den första standardklausulen som Fastighetsägarna tog fram tillsammans med Svensk Handel och som användes under många år skulle hundra procent av hyran räknas upp med konsumentprisindex. Det som Svensk Handels handelsråd ger sken av, att det skett en ändamålsglidning, stämmer alltså inte.

Indexuppräkningen har under de senaste åren lett till låga hyreshöjningar långt under marknadshyresutvecklingen. Mellan 2016 och 2022 steg KPI med cirka 20 procent. Under samma period ökade fastighetsägarnas förvaltningskostnader för butiker med hela 49 procent. Även om KPI inte är ett perfekt index är det sällan hyresgästen missgynnas av detta.

Under den senaste tiden har emellertid förutsättningarna förändrats rejält, det gäller för såväl handlare som fastighetsföretagare. Det har lett till hyreshöjningar som hyresgästen inte alltid räknat med. Frågan är om höjningarna i sig leder till att hyran blir för hög i förhållande till marknadshyran eller om det handlar om den överraskningseffekt som många av oss drabbats av. Vår bedömning är att det i de flesta fallen handlar om det sistnämnda. Under alla omständigheter kommer marknaden nu också att anpassa sig efter de nya förutsättningarna. Precis som man i den senaste i raden av utredningar kommit fram till bör inte lagstiftaren begränsa avtalsfriheten ytterligare. I dessa frågor brukar Svenska Handel vara en stark förespråkar för marknadsekonomi och avtalsfrihet.

Hyreslagstiftningen är unik på så sätt att den ger ett oerhört starkt skydd för en av två kommersiella parter, nämligen hyresgästen. Hyresgästens starka besittningsskydd innebär att hyresvärden alltid behöver vara rimlig de villkor som krävs i ett hyresförhållande. Om en för hög hyra, eller andra oskäliga villkor krävs, kan det leda till att hyresgästen flyttar och att hyresvärden utöver att förlora sin kund, kan behöva betala ett skadestånd som i vissa fall kan uppgå till 40-50 årshyror. I en sådan skadeståndsprocess ligger hela bevisbördan på hyresvärden att villkoren som begärts är skäliga. Detta förhållande leder enligt en rapport från KTH:s avdelning för fastighetsekonomi till att lokalhyror kan hållas nere under marknadshyresnivån. Något liknande skydd finns inte i något annat kommersiellt förhållande och vi ställer oss därmed väldigt frågande till Svensk handels handelsråds slutsatser.

Att jobba med kundrelationer är grunden för alla affärer. Den uppfattningen delar vi med handeln. Men även här är det viktigt att diskussionen bygger på fakta. Sedan 1997 har Fastighetsbarometern mätt hur nöjda butikshyresgäster är med sina hyresvärdar. Butikshyresgästernas nöjdhet ligger i den senaste mätningen på den högsta nivån som uppmäts på över 25 år. Det som gör hyresgästerna med nöjda är kundkontakt, kommunikation och framför allt prisvärdet. Här finns möjligheter att lära av varandra.

Med dessa klargörande kring lokalhyresmarknaden som grund bjuder vi in Handelns ekonomiska råd till samtal om hur lokalhyresmarknaden kan utvecklas.

Anders Holmestig

Vd Fastighetsägarna Sverige