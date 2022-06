Replik: Maktdelning säkrar inte demokratin

Tankesmedjan Timbro uttryckte i en debattartikel den 24/6 besvikelse över att regeringen inte genomfört reformer för ökad maktdelning. Januariavtalet, menade artikelförfattarna, hade ju tillkommit i syfte att ”försvara den liberala demokratin” och ”försäkra oss mot en utveckling som i länder som Polen och Ungern”.

Om detta var skälet bakom regeringsbildningen 2019 är tveksamt, mer intressant är frågan om det över huvudtaget är möjligt.

Den så kallade liberala demokratins kärna är föreställningen om maktdelning och grundläggande rättigheter. Rättigheterna är generella till sin karaktär vilket skapar ett stort bedömningsutrymme för den instans som ska avgöra om något är förenligt med skyddet för rättigheterna. Att de som utses att sköta detta är skickliga jurister förändrar inte att bedömningen av huruvida något är förenligt med författningen oundvikligen får politisk karaktär.

Avsaknaden av juridisk metod gör att domaren som svarar på en politisk fråga då luftar sina åsikter som vilken samhällsmedborgare som helst. Vad motiverar att ge domaren ett sådant inflytande i en demokrati?

Artikelförfattarna nämner utvecklingen i Polen och Ungern, två länder som i den allmänna debatten ofta får utgöra exempel på behovet av ökad maktdelning. Länderna i central- och östeuropa genomgick efter Berlinmurens fall omfattande konstitutionella transformeringar som försköt perspektivet från folksuveränitet till maktdelning.

Gränsen mellan juridik och politik grumlades och gjorde domstolarna intressanta för politiker på ett sätt som i dag hotar den rättsstat som domstolarnas stärkta roll syftade till att skydda. Maktdelning är heller historiskt sett inget hinder för förtryck. Exempel från den koloniala historien på hur regimer, ofta stödda av juristkåren, rättfärdigade övergrepp räcker för att avföra den missuppfattningen.

Den amerikanska Högsta domstolen accepterade massinterneringen av japanskfödda amerikaner under andra världskriget och den reste inga hinder mot ingreppen i åsiktsfriheten under McCarthytiden. Exemplen fortsätter in i vår tid.

För ett par år sedan fann den ryska författningsdomstolen det förenligt med konstitutionen att president Putin kan inneha sitt ämbete fram till år 2036. Den polska konstitutionsdomstolen slog i oktober 2020 fast att rätten till abort vid fosterskador inte var förenlig med författningen.

Timmar efter det att Timbros artikel hade publicerats upphävde den amerikanska Högsta domstolen det domslut som gav amerikanska kvinnor rätt till abort. För många av oss illustrerade beslutet det förgängliga med idén om rättigheter, att det goda aldrig kan konserveras i juridik, utan ständigt behöver försvaras och återskapas med politik.

Svenska liberaler kom inte till denna slutsats utan började genast ropa på svensk grundlagsfästande av aborträtten, historielösa inför det faktum att vi som ett av de första länderna i världen införde fri abort redan år 1974 – samma år som vi ersatte maktdelningsprincipen med folksuveränitetsprincipen i vår regeringsform.

Det paradoxala med maktdelningen är att den konstruktion som är tänkt att dra politik och juridik isär i stället drar dem mot varandra. Den liberala demokratin släpper lös en tävlan mellan juridiken och politiken där de båda, i sin iver att överpröva den andre, klär ut sig till varandra och utplånar sina respektive fält.

Juridiken politiseras och förlorar på så vis sin tilltänkta balanserande funktion. Kvar står medborgarna med politiserade domstolar och en juridifierad och teknokratisk politisk debatt. Mer än något annat är den liberala demokratin just liberal – den faller till slut offer för verklighetens praktik.

Filip Patriksson, Jakob Strigén och Samuel Guron, aktiva i studentorganisationen S-jurister