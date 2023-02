Replik: Less is more, också när det rör Riksbankers uppdrag

Peter Malmqvist ifrågasätter att Riksbankens mål om en inflation på 2 procent ska uppfattas som något som är hugget i sten och argumenterar för att riksbankens penningpolitiska uppdrag även bör omfatta mål för fastighetsmarknaden och kronan.

Jag tror att det är fel väg att gå, av omsorg för medborgarnas möjlighet att utvärdera såväl penning- som finanspolitiken – men också för att slå vakt om Riksbankens förtroende och oberoende.

Riksbanken har en särställning bland svenska myndigheter genom sitt oberoende och får enligt lag inte ta emot instruktioner från andra, även regering och riksdag, när de fattar sina beslut om penningpolitiken.

Riksbankens makt grundas inte på ett folkvalt mandat utan besluten ska fattas självständigt av dess direktion, vilket också krävs enligt EU-lagstiftning. Detta faktum understryker vikten av att bankens uppdrag förblir distinkt, med en tydlig gränsdragning mot finanspolitiken.

Ett brett och otydligt mandat skulle inte bara försvåra medborgarnas möjlighet till granskning och ansvarsutkrävning. Det skulle också riskera att utmana själva grunden för det förtroende och oberoende på vars grund Riksbankens uppdrag vilar.

Finns inget förtroende hos allmänhet och marknad för Riksbanken fungerar inte penningpolitiken.

Riksbankens mål och uppdrag har dessutom nyligen setts över och reviderats. Detta i en parlamentarisk kommitté där alla partier i Sveriges Riksdag var representerade. Kommittén, som tillsattes 2016, hade till uppgift att se över det penningpolitiska ramverket och Riksbankslagen. De kom med sitt slutbetänkande 2019 och preciserade då att Riksdagen beslutar om Riksbankens prisstabilitetsmål och det ska var KPIF och målnivån 2 procent tills vidare. Riksbanken kan dock föreslå förändringar av målet. Då Riksbankslagen är en grundlag trädde den i kraft årsskiftet 2022/23. Där förtydligades även att Riksdagen har ansvar för vilken valutapolitik Sverige ska ha, med en flytande växelkurs.

I början på januari hölls en internationell centralbankskonferens i Stockholm, där centralbankscheferna, akademiker och ekonomer bidrog med skiftande perspektiv. Men en sak var de flesta överens om. Vikten av tydliga penningpolitiska mandat och att hålla sig till dem. Tre mål istället för ett vore att gå i motsatt riktning.

Less is more, också när det kommer till Riksbankers uppdrag.

Christina Nyman, Handelsbankens chefsekonom