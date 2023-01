Replik: Den största gröna bubblan i Sveriges historia

I DI 22/12 ställer sig Irene Svenonius (M) frågande till rimligheten i att så stora mängder skattemedel allokeras till högriskprojekt i statliga bolag. Hon poängterar också att de långsiktiga konsekvenserna för Sveriges redan hårt belastade elnät riskerar att bli allvarliga.

Elisabeth Thand Ringqvist och Gustav Hemming (C) är av en annan uppfattning (DI 30/12). De menar att Hybrit kan förena Sverige och stärka hela ekonomin. Faktum är att de samhällsekonomiska effekterna av Hybrit redan har granskats av andra forskare.

Professorerna Bengt Kriström och Per-Olov Johansson publicerade i november förra året en artikel i den vetenskapliga tidskriften Journal of Benefit-Cost Analysis där de liksom vi landar i slutsatsen att Hybrit-satsningen är skadlig för miljön och ekonomin. Titeln på deras artikel säger det mesta: ”Paying a Premium for ’Green Steel’: Paying for an Illusion?”

Kriström och Johansson skriver vidare i artikelns slutsats det som vi och allt fler har påtalat: ”The problem is that such steelmaking requires huge amounts of electricity.” Det är svårt att se att inte dessa elintensiva projekt skulle drabba de som redan i dag bor och verkar i Norrbottens län i form av höga elpriser och undanträngning av befintliga verksamheter. Om projektens mot förmodan skulle bli framgångsrika kommer vinsterna att hamna hos ägare och finansiärer som varken bor i norra Sverige eller betalar skatt där.

Hybrit-företagen har ansökt om 4,9 miljarder kronor i stöd från Energimyndigheten. Är det rimligt att betala ut närmare 500 kronor per svensk invånare för en statlig tekniksatsning som skall ta hälften av Sveriges nuvarande elanvändning i anspråk? Om ansökan beviljas av Energimyndigheten utan att vi fått svar gällande elförsörjningen är risken överhängande att Hybrit kommer att gå till historien som den största gröna bubblan i Sveriges historia.

Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi, IFN

Christian Sandström, biträdande professor i företagsekonomi, JIBS & Ratio