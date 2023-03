Replik: Är Socialdemokraterna öppna för att utvärdera sin föregångslandspolitik?

”Stoppa attacken på industrins omställning” så inleder Fredrik Olovsson (S) sitt påhopp på Sverigedemokraterna. Han avslutar sin drapa med följande ”Regeringspartierna måste helt enkelt hitta en ryggrad i förhållande till Sverigedemokraterna, innan Sverige spelat bort sin plats i den globala ledarklungan”. Vi undrar stilla hur det står till med ryggrad avseende Socialdemokraternas hållning till sina vänsterkamrater (MP, V och C)? Vi återkommer i den delen.

Låt oss börja med att reflektera över vad just ”den globala ledarklungan”, där Olovsson tydligen placerar oss, innebär för Sveriges ekonomiska tillväxt. Inte med ett ord berör Olovsson att den förra S+MP-regeringens så kallade föregångslandspolitik tagit oss in i en återvändsgränd – Sverige får lägst tillväxt i hela EU. Det är till och med så illa att Sverige, som enda land, får en minustillväxt på 0,8 procent under 2023, enligt EU-kommissionen. Genomsnittet i EU är plus 0,8 procent, medan Sverige alltså ligger hela 1,6 procentenheter lägre än så.

Vi väljer nedan fyra konkreta exempel på hur det gått för den typ av föregångslandspolitik som Fredrik Olovsson förespråkar – Transportsektorn, Energisektorn, Cementindustrin och Hybrit.

Effekten av den extrema reduktionsplikt som den tidigare S+MP-regeringen införde kan vi nu se med ökade konkurser inom transportsektorn på 150 procent, vilket innebär en dubblering av antalet konkurser i jämförelse med jämförbar tid de senaste 10 åren. Det är för oss uppenbart att de orimliga drivmedelspriserna, som är ett resultat av S+MP-regeringens reduktionsplikt, nu slår igenom med full kraft inom transportsektorn.

Genom en kombination av vattenkraft, kärnkraft och kraftvärme hade Sverige i mitten av 1980-talet ett utomordentligt kraftfullt system för elproduktion, som redan då var nästan 100 procent fossilfritt. Detta kombinerades med ett mycket väl genomtänkt elnät, både tekniskt och geografiskt, där vattenkraften i norr och kärnkraften i söder organiserades i elområden som i huvudsak var i balans.

Socialdemokraternas så kallade förgångslandsstrategin har slagit sönder detta system genom att lägga ned väl fungerande kärnkraftverk, som levererar planerbar energiförsörjning, för att ersätta med väderberoende vindkraft och ökad användning av oljekraftverket i Karlshamn. Något som visat sig vara förödande både för svensk industri som för svenska medborgare och miljön.

Socialdemokraternas ovilja att se riskerna och effekterna av den av Miljöpartiet så omhuldade Miljöbalken är lätt att glömma bort. Dock inte inom cementindustrin och byggbranschen. I vintras kom mark- och miljödomstolens positiva besked i frågan kring Cementas brytande av kalksten i Slite på Gotland. Dock endast 4 år till. Tanken på att Cementas verksamhet inte skulle få möjlighet att fortsätta bedriva sin verksamhet utgjorde ett reellt hot mot svensk ekonomi och sysselsättning. Nu slipar emellertid Länsstyrelsen på Gotland och Naturvårdsverket knivarna för att sätta käppar i hjulet för det 20 åriga tillstånd som Cementa förbereder. Så illa fungerar Socialdemokraternas miljötillståndsprocess.

Det av Socialdemokraterna mest omhuldade projektet är ändå Hybrit. Bara det faktum att vi börjat ställa kritiska frågor kring detta projekt har skapat chockvågor. Hybrit, fullt utbyggt, skulle kräva enorma mängder elektricitet. Ungefär lika mycket som halva Sveriges nuvarande elproduktion. Det skulle alltså handla om el motsvarande flera nya kärnkraftsreaktorer, bara för att driva ett enda industriellt projekt. Sålunda inte en enda kWh till övriga elkonsumenter i Norrland. Detta samtidigt som transportsektorn ska elektrifieras, och flera andra energislukande projekt planeras. Varifrån all denna nyproducerade el ska komma och till vilken kostnad anser åtminstone vi är rimliga frågor att ställa.

Att påstå att Socialdemokraternas föregångslandspolitik varit till gagn för Sverige är och förblir ett falsarium. Olovssons vänsterkamrater brukar hävda att klimatlag och miljömålssystem är deras gåva till Sverige och världen – låt oss för en gång skull utmana Socialdemokraterna till att objektivt våga utvärdera denna föregångslandspolitik, med klimatlag och miljömålssystem, så kan vi sedan ta en seriös debatt i frågan. Upplysningsvis har vi faktiskt majoritet för att genomföra en sådan objektiv utvärdering om nu Socialdemokraterna har en ryggrad.

Tobias Andersson (SD), Riksdagsledamot och ordförande Näringsutskottet