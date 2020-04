Regeringens livlina till företagen brast

En av de branscher som nu står inför motsvarande utmaningar som besöksnäringen är sällanköpshandeln. Enligt Svensk Handels julrapport 2019 bidrog svensk detaljhandel med 310 miljarder kronor till statskassan under 2019. Specifikt för december bidras det med 31 miljarder kronor, framför allt genom momsintäkter, som för sällanköpshandeln uppgår till 25 procent av försäljningsvärdet. Julhandeln är en oerhört viktig period för samtliga detaljhandlare, det uppskattas att över 10 procent av årets omsättning skapas under julhandeln och många är helt beroende av den högre försäljningen under julhandeln för att klara sin knappa lönsamhet under resten av året. Staten går inte lottlös i julhandeln, utan gynnas av den ökade försäljningen genom högre moms- och skatteintäkter.

Skatteexperter från meriterade revisionsbyråer har också gjort bedömningen att om företaget har betalat in moms i januari bör det inrymmas i möjligheten till anstånd. I regeringens motiv till det utökade anståndet har det från första början kommunicerats att syftet är att stärka företagens likviditet i kris, genom att ge möjlighet att få skatt som betalats in under januari-mars återbetald. För sällanköpshandeln sker den största momsinbetalningen per år i just januari till följd av julhandeln. Skatteverkets tolkning medför att regeringens ambition om att i en betydande omfattning stärka företagens likviditet via anstånd nu faller bort. Att i stället söka anstånd för momsinbetalningar i mars 2020 hjälper föga: som om det inte vore tydligt nog är det just i mars som krisen slog till för sällanköpshandeln – med följden ingen omsättning, ingen moms och därmed ingen mening att begära anstånd. Det kan väl knappast ha varit avsikten?