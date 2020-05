Regeringen måste införa en tillfällig ändring av lagen om sjöfartsstöd

Regeringen var snabb på att införa korttidspermittering som ett verktyg för näringslivet att hantera Coronakrisen och förhindra stora varsel. För det ska man ha en eloge. Men en teknikalitet i lagen om sjöfartsstöd riskerar att omkullkasta det arbete som nu gjorts för att rädda jobben på sjön. Tusentals personer riskerar uppsägning om inte politikerna agerar snabbt. I förlängningen hotas hela sjöfarten, exporten och även turismen, som är så beroende av fartygstrafiken till Sverige. Trots upprepade försök under de senaste veckorna att få regeringen att agera har dock ingenting hänt.

Coronakrisen har drabbat det svenska samhället på alla nivåer och på ett sätt som ingen kunde förutse för bara några veckor sedan. Vissa branscher har drabbats hårdare än andra. Sjöfarten är en sådan. Från en dag till en annan har passagerarfartygen tvingats tas ur trafik och intäkterna i praktiken eliminerats. Politikerna var dock snabba på att införa korttidspermittering som ett sätt att förhindra stora varsel. Utmärkt så. Tallink Silja permitterade redan i mitten av mars stora delar av personalen såväl iland som ombord på fartygen för att säkra bolagets överlevnad och personalens anställningstrygghet. Men en ordalydelse i förordningen om sjöfartsstöd riskerar nu att omkullkasta det arbete som gjorts för att rädda jobben inom passagerarsjöfarten.

Sjöfartsstödet tillkom för att säkerställa svensk sjöfarts konkurrenskraft i en internationell kontext och därmed kunna behålla fartyg under svensk flagg. Detta är ett system som finns i ett stort antal länder och inte ett särskilt stöd till just svensk sjöfart. Såsom villkoren för sjöfartsstöd är utformade idag utgår dock stödet endast under förutsättning att ”fartyget används i trafik som är utsatt för internationell konkurrens på sjöfartsmarknaden”. I alla normala fall är detta såklart helt i sin ordning. Dock får ordalydelsen ”i trafik” den olyckliga konsekvensen att sjöfartsstödet nu dras in när trafiken tillfälligt står stilla på grund av den extraordinära situation vi befinner oss i - och som är helt omöjlig för oss att påverka. Indraget sjöfartsstöd resulterar i att lönekostnaderna ökar i storleksordningen 60 procent och därmed omintetgör de positiva effekterna av korttidspermitteringarna. Detta är såklart ohållbart. Att regeringen ger med ena handen och tar med den andra, då man först inför korttidspermitteringar men sedan drar in sjöfartsstödet, är minst sagt märkligt. Det visar på en tondövhet inför branschens situation.