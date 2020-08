Regeringen måste agera för ett mer hållbart flyg

Flygsektorn har drabbats hårt av covid-19. Antalet passagerare under juli månad vid Swedavias flygplatser var 87 procent färre än under samma månad förra året. De flesta räknar med att det kommer ta två till tre år innan flygtrafiken är tillbaka på samma nivåer som innan pandemin. I de stöd som flyget behöver från regeringens sida är fokus på en omställning för ett grönare flyg ett måste. Precis som inom andra branscher borde därför diskussionen handla om hur vi ska flyga mer hållbart i stället för om vi ska flyga över huvud taget. Och vi måste arbeta tillsammans, industri och politik, med samma målbild.

Sverige är ett vidsträckt, exportberoende land som behöver en väl fungerande infrastruktur för att människor och företag enkelt kan ta sig till och från Sverige samt till landets alla delar. Pandemin har visat hur bra digitala möten fungerar men behovet av att träffas kommer inte att upphöra för det. Flyget kommer att vara viktigt även i framtiden.

Svenska flygindustrin var tidigt ute med en konkret färdplan för fossilfrihet. Redan 2018 överlämnades planen, som är en del av arbetet inom Fossilfritt Sverige, till regeringen. Färdplanen kan leda oss till fossilfritt inrikesflyg redan 2030, och allt flyg som lyfter från svenska flygplatser 2045, men då måste vi hålla omställningstakten. Som tur är finns det möjligheter redan här och nu att minska utsläppen, bland annat genom ökad användning av biodrivmedel, effektivare motorer och mer miljövänlig flygning. Inom några år kommer också elektrifierade flyg att kunna trafikera kortare sträckor. Vi kommer dessutom se en framväxt av vätgasdrivet flyg och hybridlösningar. Det råder ingen tvekan längre om att framtidens flyg kommer att bli mer hållbart. Men då måste vi arbeta tillsammans.

Det finns debattörer och forskare som fortfarande hävdar att biodrivmedel inte är hållbart. Låt oss vara tydliga: Vi delar uppfattningen att biodrivmedel måste vara just hållbart för att ge önskvärd systemeffekt. Redan i dag görs flygbränsle av så skilda råvaror som använd matolja och animaliska fetter, och i framtiden kommer hushållsavfall, skogs- och jordbruksrester, samt alger att användas. Det biodrivmedel som säljs i Sverige behöver följa de strikta hållbarhetskriterier som EU:s medlemsländer gemensamt beslutat om.

Vi aktörer på marknaden är eniga om att den svenska regeringen behöver ta på sig ledartröjan och agera mer och snabbare i frågan om omställningen av flyget. Tänk långsiktigt, och ge flyget en reell möjlighet att ställa om liksom man gör för andra trafikslag. Pressas flygindustrin för hårt och snabbt finns risken att det inte kommer fungera trots de goda föresatserna. Därför presenterar vi fem förslag som vi ser är viktiga för att ställa om till ett mer hållbart flyg i Sverige och som vi hoppas se presenteras inom en snar framtid.

* Inför en välavvägd reduktionsplikt för inblandning av biodrivmedel i flygbränslet redan nästa år, i linje med Maria Wetterstrands utredning. Inblandningskrav har införts i Norge och inom EU diskuteras nu eventuella mandat för inblandning av biodrivmedel på EU-nivå. Sverige skulle visa vägen för övriga länder genom att redan nästa år blanda in biojet i flyget och vara ett föredöme som skyndar på processen i EU. Med tanke på att flyget fortsatt kommer att vara begränsat också under nästa år är en inblandning på 1 procent små volymer av biodrivmedel, och beräkningar som vi har gjort visar att det skulle kosta endast cirka 10 kronor extra per biljett för en flygning inom Europa.

* En hög inblandning av hållbart förnybart bränsle ska ges ekonomiska incitament. I januariavtalet tecknat av regeringen och samarbetspartierna är detta en av punkterna som ska genomföras under mandatperioden. Vi hoppas regeringen inom en snar framtid kommer med förslag och där vi i branschen gärna deltar i en dialog kring hur det ska kunna genomföras.

* Utformning av dagens avgifter och skatter bör styra åt mer inblandning av biodrivmedel. Dagens flygskatt bör ersättas med ett system för flygbränsleavgift. Ett förslag kan vara att koppla flygbränsleavgiften till en fond som används för ökad användning av biodrivmedel. Förslag om miljöstyrande start- och landningsavgifter har lämnats till regeringen och här kan ett bonus-malus-system för miljödifferentierade avgifter stimulera flygbolag att investera i nya och mer bränsleeffektiva flygplan.

* Regeringen bör ta fram en elflygsstrategi som tydliggör hur Sverige bäst förbereder sin flygindustri, flygplatser och laddinfrastruktur för elflygen. Staten bör även anta ett politiskt mål för elflyg där utvecklingen av el och biodrivmedel behöver samverka.

* Ökad lokal produktion av biodrivmedel för flyget. Även om Norden står starkt gällande produktion av biojet, där Neste i Finland redan i dag har en produktionskapacitet på 100.000 ton och St1, Preem och Södra är på gång med produktion i Sverige så behövs fler åtgärder för lokal produktion. Mer stöd för forskning och utveckling gällande nya tekniker samt investeringsstöd för lokal produktion i ett första skede. Bland annat behövs satsningar på så kallade elektrobränslen, där ett lågt pris på grön el möjliggör produktion av bränslen bestående av vätgas från vatten och infångad koldioxid (så kallad CCUS).

En omställning av flyget till att bli fossilfritt är inte bara bra för miljön utan ger möjligheter att skapa fler jobb i befintliga och nya gröna näringar. Här har Sverige möjlighet att gå före i utvecklingen och visa vägen för fler att följa efter. Det gör att lösningarna har potential att driva på en global omställning. Flyg- och bränslebranschen är redo - nu behövs det handlingskraft från den svenska regeringen.

Maria Fiskerud, Klusterledare för Fossilfritt flyg 2045

Jakob Lagercrantz, vd 2030-sekretariatet

Fredrik Kämpfe, Branschchef för flyg på Transportföretagen

Per-Arne Karlsson, Direktör Public Affairs St1 Sverige

Ludwig Kollberg, Public Affairs Manager Preem Sverige

Magdalena Streijffert, Public Affairs Manager Neste Sverige