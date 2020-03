Regeringen måste agera för att undgå ny migrationskris

Nu måste regeringen otvetydigt klargöra att Sverige benhårt kommer att tillämpa principen om första asylland. Nästan alla asylsökande kommer till Sverige via ett säkert land; asyl ska sökas där. Sverige kan inte en gång till ta emot i särklass flest asylsökande i förhållande till befolkning. Ord räcker dock inte. Regeringen måste visa att den tänker vidta alla åtgärder som behövs för att upprätthålla första-asyllandsprincipen. I diskussioner inom EU om fördelning av asylsökande, måste inställningen vara att vi tagit vår andel för många år framöver.

Att antalet asylsökande inte kan påverkas genom egna åtgärder faller på sin egen orimlighet. Sverige, med under två procent av EU:s befolkning, stod 2015 för 12,3 procent av EU:s flyktingmottagande. Danmark, Norge eller Finland tog, i förhållande till folkmängd, emot mellan en femtedel och en tredjedel så många. I absoluta tal tog Frankrike emot hälften så många asylsökande som Sverige, trots nästan sju gånger större befolkning.

Förmågan att värna gränsen är avgörande, men inte tillräcklig. Vi måste ändra de regler som gör Sverige mer attraktivt att söka asyl i än andra EU-länder. Ett effektivt, brett och stramt försörjningskrav måste införas, eftersom erfarenheten visar att generösa villkor för familjeåterförening är en av de viktigaste faktorerna för ett lands attraktivitet som asylland. Ett stort problem med den svenska migrationspolitiken är att ett nej alltför ofta inte varit ett nej. En betydande andel av de som fått avslag på sin ansökan lämnar inte Sverige, kanske uppåt 40 procent. En förklaring är att även personer som inte har rätt att vistas i Sverige har rätt till ekonomiska fördelar, till exempel sjukvård och skola. Ett skuggsamhälle har skapats, med sannolikt över 100 000 människor som lever i Sverige, men inte har rätt att befinna sig här.

Att vänta och inte agera förrän det är absolut nödvändigt kan få allvarliga konsekvenser. Mottagningssystemet lider av sviterna från 2015. Belastningen i landets kommuner syns nu tydligt, inte minst inom skolan. Den redan stora grupp utlandsfödda som har mycket svårt att komma in på arbetsmarknaden har växt ytterligare, som en följd av den stora tillströmningen asylsökande under 2015. Orsakerna till den gängrelaterade brottsligheten är komplexa, men att ifrågasätta att den kraftiga tillströmningen av asylsökande under de senaste åren varit en bidragande orsak är att förneka det uppenbara.