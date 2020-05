Rädda inte alla oss företag

För vissa branscher har efterfrågan fullständigt eliminerats över en natt. Staten bör givetvis underlätta för att bolag skall kunna övervintra krisen, och kanske i synnerhet hjälpa de mindre företagen. Större företag har i regel fler möjligheter till extern finansiering och aktieägartillskott, något som småbolag ofta saknar. Småföretag utgör under normala omständigheter en stor skattebas och sysselsätter många människor. Enligt organisationen Företagarna skapas fyra av fem jobb i bolag med färre än 50 anställda.

Visar ett bolag som utnyttjat möjligheten till korttidspermittering bibehållen eller ökad omsättning under året, eller i alla fall under första halvåret 2020, borde summan som staten bistått med omedelbart betalas tillbaka. Det är föga trovärdigt att man skall kunna bibehålla omsättningen under en tidsperiod där delar av de anställda tvingats vara hemma.