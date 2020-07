Pinsamt att regeringen bromsar solidaritet i EU

I vad som alltmer ser ut som en koordinerad aktion mellan EU-kommissionen och Frankrikes och Tysklands ledare står ett stort stimulanspaket – Next Generation EU – på dagordningen. Det ska lyfta ekonomin, rädda jobben och stimulera en helt nödvändig grön omställning. Tysklands omsvängning sker mot bakgrund av att EU:s stora länder ser ett politiskt stup närma sig, i form av en stor ekonomisk kris som riskerar att krossa EU-samarbetet, freden och tryggheten i vår del av världen. Med vad som verkar vara en enhällig EU-nämnd håller dock Sverige styvnackat emot.

Vi sällar oss till de röster över hela det politiska spektrumet som manar till eftertanke. Sverige har valt fel väg och den nuvarande svältpolitiken som vägrar stimulanser i ett hårt utsatt Europa är ett brott mot den ekonomiska politik som S tidigare framgångsrikt fört för att sätta full sysselsättning och välfärd först liksom mot den solidaritetstanke som tidigare var en del av socialdemokratins idéarv.

Vi oroas av att EU-kommissionens förslag kommer urvattnas. Snarast är EU-kommissionens förslag i minsta laget. I bästa fall skulle det hjälpa Italien med ungefär en fjärdedel av dess finansieringsbehov. Det är i ingen demokrats intresse att EMU kollapsar. Krav ska ställas på hur de extra medlen används. Men nya krav på strukturreformer för att få ta del av medlen skulle strida mot demokratiprincipen, fördjupa EU:s legitimitetsproblem, och göda den extrema högerpopulismen.

Bakgrunden till den radikala omsvängningen vi ser är att EU:s samlade BNP väntas krympa med 7,5 procent, och i speciellt hårt drabbade länder som Italien med nära 10 procent, under 2020. Enligt Eurostat har EU därmed drabbats värre av covid-19 än när det var som värst under den globala finanskrisen. Eurons och EU:s överlevnad är inte given.

När privat konsumtion och investeringar sjunker som de nu gör, dessutom med obefintlig inflationsrisk, råder en bred samsyn i ekonomkåren att staten måste gripa in och bekämpa krisen med underskottsfinansierade offentliga utgifter. Men eurons sydeuropeiska medlemsstater lider fortfarande av sviterna från finanskrisen 2008 och tyngs av höga statsskulder. Hur nödvändiga dessa lån än är hotar underskottsfinansierade statliga åtgärdspaket i dessa länder göra deras statsobligationer till ”skräpobligationer” med stigande räntor som följd. Högre räntor gör det omöjligt för dessa stater att på egen hand stimulera ekonomin. Då uppstår en kris som inte kan bekämpas. Konkurser och arbetslöshet skulle stiga samtidigt som skatteintäkterna sjunka i en skuld-deflations-spiral.

En bitter konflikt uppstod initialt i Eurogruppen när de nordeuropeiska staterna sa nej till ”mutualiserade coronaobligationer”. Konflikten förvärrades när Europeiska centralbankens krisåtgärder bedömdes strida mot den tyska författningen av Tysklands högsta domstol i Karlsruhe.

Men liksom i många ödesmättade stunder sedan Schumanplanen presenterades kan ett fransk-tyskt initiativ ha lagt grunden till en förlösande kursomläggning. Efter Merkels och Macrons samförstånd föreslår EU-kommissionen att den lånar 750 miljarder euro – Next Generation EU - för att finansiera bidrag och lån till medlemsstaterna. Tillsammans med ökade medel till Europeiska investeringsbanken (EIB) och stabliseringsmekanismen (ESB), skulle EU-budgeten därmed fördubblas under perioden 2021-2027. Återhämtningspaketet ska framför allt främja EU:s miljöomställning (The Green Deal). Lånen föreslås betalas tillbaka mellan 2027 och 2058 genom miljöskatter och tullar på EU-nivå. Även finanspolitiska hökar, som Eurogruppens Thomas Wieser och Tysklands förre finansminister Wolfgang Schäuble, stöder initiativet. Schäuble har sagt: ”Om Europa ska ha någon som helst chans måste det nu visa solidaritet och handlingskraft”.

Visst bör frågor ställas om Merkel–Macrons initiativ. Framför allt: Är det tillräckligt stort? 1977 års McDougall-rapport uppskattade att en penningunion i vad som då var ett mycket mer homogent EG skulle behöva en gemensam årlig budget på 5–7 procent av BNI för att på sikt vara ekonomiskt och socialt hållbar. Men detta initiativ är ett steg i rätt riktning mot den kursändring EU behöver.

Det är småaktigt och skadligt att Sverige har gått samman med tre andra små rika länder – Österrike, Danmark, och Nederländerna (de sparsamma fyra) – för att yrka avslag på Merkel-Macrons och EU-kommissionens initiativ. Stefan Löfven och de andra regeringscheferna skriver i Financial Times att EU:s budget inte ska få bli större än 1 procent av BNP, ”kostymen måste rättas efter tygets storlek”. Det var precis den sortens makroekonomiskt falska resonemang som den blivande finansministern Ernst Wigforss tog strid mot 1932. Det har gått långt när två nordiska socialdemokratiska statsministrar använder det som för Wigforss var det ”borgerliga” argumentet och behöver ta lektioner av en tysk finanspolitiskt konservativ kristdemokrat i ämnet solidaritet. Med Wigforss bevingade ord i åtanke ställer vi därför frågan: Har Europa råd att arbeta?

”De sparsamma fyra” kan blockera Merkel-Macron och EU-kommissionens initiativ. Det är däremot moraliskt och politiskt tveksamt att fyra stater med mindre än 10 procent av EU:s befolkning hindrar en lösning av de djupa spänningar som har uppstått i eurosamarbetet, särskilt som Sverige och Danmark står utanför. Det är det frågan gäller. Den gemensamma valutan ger en fördel när det gäller förutsägbarheten för handel och investeringar i den inre marknaden när företag, även Sveriges storföretag, inte behöver oroa sig för svängningar i växelkurser. Men denna fördel kommer inte kostnadsfritt eftersom euroländerna inte längre kan devalvera sina egna valutor.

Inte sällan skryter svenska politiker med att det krävdes tuffa beslut när de sanerade ekonomin på 1990-talet. Men det är svårt att hitta en svensk ekonomisk kris i modern tid, där inte en markant försvagning av växelkursen, och därmed en förbättring av konkurrenskraften på våra grannars bekostnad, varit en väsentlig del av lösningen. 1992 försvagades kronan med 25 procent gentemot den tyska marken. Under den globala finanskrisen första år försvagades kronan med närmare 20 procent. Det är frånvaron av denna möjlighet som måste kompenseras genom ekonomisk omfördelningspolitik inom EU. Orsaken att EU fortfarande inte fullt ut rest sig ur förra finanskrisen var att de åtgärder som nu föreslås saknades.

Vi ser hur Europas länder försöker med i grunden socialdemokratiska verktyg rädda Europa från ekonomisk härdsmälta genom att stimulera en miljöväxling. Då är det pinsamt och farligt att en svensk rödgrön regering agerar bromskloss för krisbekämpning och solidaritet. Tänk om innan det är för sent.

Magnus Ryner, professor i International Political Economy vid King's College, London

Daniel Suhonen, chef för fackliga idéinstitutet Katalys