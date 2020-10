Passiva ägare är problemet, inte indexfonder

Göran Espelund skriver om att stora ägare på Stockholmsbörsen som indexförvaltarna Blackrock och Vanguard brister i sitt ägaransvar. Vi delar delvis - men bara delvis - Görans bild. På en viktig punkt missar hans kritik nämligen målet - det är passiva ägare som är problemet, inte indexfonder. Blackrock är en stor förvaltare av indexfonder men har exempelvis en tredjedel av sitt förvaltade kapital i aktiv förvaltning. Ägaransvaret är dock som Göran belyser påfallande passivt.

Vår uppfattning är att stora institutionella ägare ska som representanter för andras kapital ta aktivt ansvar och verka för en långsiktigt hållbar utveckling i de bolag man äger.

I Handelsbanken tar vi ansvar som ägare i alla våra fonder, såväl i de aktivt förvaltade fonderna som i indexfonderna. Via bolagens valberedningar har vi en mycket direkt och viktig möjlighet att påverka och utöva aktivt ägarskap, förutsatt att vårt ägande är så stort att vi bereds en plats i valberedningen.

Handelsbanken Fonder upptog en plats i drygt 35 valberedningar inför 2020 års bolagstämmor. Inför nästa säsong, där det just nu pågår tillsättningar, ser vi ut att få platser i valberedningarna i över 40 bolag. Vi har under många år haft mycket fina inflöden till våra fonder, såväl aktiva som passiva. Under september månad tog vi 40 procent av nettoflödet till den svenska fondmarknaden så vi tror att kunderna gillar det vi gör. När fonderna växer så ökar även ägandet, vilket i sin tur kan leda till ännu fler erbjudanden från bolag om valberedningsplats och vi intar dessa platser med glädje.

I de valberedningar där Handelsbanken Fonder deltar fokuserar vi på hållbarhet och mångfald. Ett sätt vi tror ger fokus på jämställdheten i bolagens styrelser är att föregå med gott exempel. Därför utser vi till stor del kvinnor till valberedningarna. Förra året var det 70 procent kvinnor som representerade fondbolaget i våra valberedningar. Av nyrekryteringarna till bolagsstyrelserna föreslog vi 50 procent kvinnor, som sedan också valdes på bolagsstämmorna. Det är klart över den snittandelen kvinnor i styrelser som ligger runt 35 procent.

Deltagande i valberedningar är inte heller vår enda möjlighet att ta aktivt ägaransvar. I år har vi röstat på närmare 400 bolagsstämmor i Sverige och andra länder. Vi påverkar också genom att föra dialog med bolag i en rad frågor, där hållbarhetsfrågorna dominerar. Det gör vi även tillsammans med andra investerare i olika initiativ och i många former.

Det finns också flera andra goda exempel på den svenska marknaden som visar att indexförvaltning och aktivt ägande mycket väl kan gå hand i hand. Till exempel nådde AP7 nyligen en förlikning med Googles moderbolag Alphapet som innebär att Alphabet gått med på att under tio år investera motsvarande 2,8 miljarder kronor på att förbättra mångfald och inkludering i bolaget.

I Handelsbanken vill vi att våra kunder ska välja den förvaltningsform som passar just dem bäst. Och oavsett om det är aktiva fonder eller indexfonder så tar vi vårt ägaransvar på största allvar.

Magdalena Wahlqvist Alveskog, vd för Handelsbanken fonder

Emma Viotti, chef för passiv förvaltning i Handelsbanken Fonder.