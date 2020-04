På väg in i 70-talets krisfälla

En del kanske avfärdar farhågor om politisk inblandning som misstänksamhet i överkant. Men regeringen har under senare år regelbundet använt sitt ägande för politiska påtryckningar. Ett exempel var kravet som fick Vattenfall att sälja sin brunkolsverksamhet i Tyskland 2016 till kraftigt underpris till en köpare med dubiösa miljömeriter, och trots den tyska regeringens vädjan att låta bli. Risken är alltså stor att även bolag som helt eller delvis ägs av Solvensstödsnämnden råkar ut för dagspolitisk inblandning.

Rimligare vore att Solvensstödsnämnden inte lyder direkt under finansdepartementet utan istället blir ett statligt holdingbolag med ett mått av oberoende från regeringen och en icke-politisk styrelse. Det skulle också vara ett vassare verktyg för kompetent ägarstyrning av företagen under tiden och för senare avveckling av det statliga ägandet. Två offentliga utredningar har i själva verket under 2000-talet föreslagit en sådan modell.