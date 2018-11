På havet stod Sverige inte utanför krigen

Världens ledare har just firat Hågkomstens dag – 100 år sedan det första världskriget slutade. Men i vårt närområde pågick det ryska inbördeskriget fram till 1922. I november 1918 gick brittiska och franska flottstyrkor in i Östersjön för att stödja de nyligen befriade staterna Finland, Estland, Lettland och Litauen. Svenska flottan fortsatte långt efter fredsslutet att röja minor och flera svenska handelsfartyg gick förlorade i minfälten på Nordsjön. Än i dag finns minst 50 000 minor kvar i våra farvatten.

Men låt oss gå till krigsutbrottet 1914. Det blev dramatiskt för Sverige som förklarat sig neutralt den 3 augusti. Den 9 augusti löpte den ryske amiralen von Essen ut med Östersjöflottan i syfte att oskadliggöra den svenska flottan: antingen skulle den interneras i Karlskrona skärgård eller förstöras. Den svenska flottan kände emellertid till de ryska planerna och låg säker i Stockholms skärgård. von Essen vände om halvvägs över Östersjön. Varför vet vi inte men därigenom undvek Sverige att dras in i kriget som krigförande.

Under kriget hade flottan tre uppgifter: hävda neutraliteten, skydda sjöfarten och vara beredd att försvara landet mot anfall. En av de första vidtagna åtgärderna var att avlyssna rysk radiotrafik; alla större fartyg skulle ha en ryskkunnig officer ombord.

Från och med 1915 började flottan eskortera handelsfartyg längs kusten. Flottan var för liten, och delvis för gammal, för att kunna ordna konvojer annat än i undantagsfall. I juli kom kriget nära - den tyska minkryssaren SMS Albatross strandade vid Östergarnsholm på Gotlands ostkust efter att ha blivit skadad av en rysk styrka, som fortsatte beskjutningen även när Albatross var på svenskt vatten; 29 man stupade och resten internerades.

I september 1915 minerades Öresund av tyskarna för att hindra brittiska ubåtar att ta sig in i Östersjön samtidigt som Storbritannien uppehöll en blockad mot Östersjöutloppen. 1916 lyckades britterna ändå ta sig in, nu via Vitahavskanalen, varefter de baserades på Åland varifrån de anföll svensk sjötrafik. Samtidigt angreps svensk trafik av tyska ubåtar på syd- och västkusten – i allmänhet lyckades dock svenska örlogsfartyg hindra förluster. Värre blev det när tyskarna började anfalla trafik mellan Sverige och Finland; flera handelsfartyg förlorades.

Under 1917 fick blockaden av Östersjön allt svårare följder för den svenska försörjningen delvis på grund av felslagna skördar. Hungern spred sig över landet. Flottan hade allt mindre bränsle för sitt arbete med att skydda sjöfarten. Härtill kom bolsjevikisk agitation i spåren av den ryska revolutionen. Det talades om en kommande statskupp i slutet av april.

Situationen lättade i maj när Sverige lyckades komma överens med Storbritannien om tillåtelse av införsel av spannmål. I gengäld konvojerade flottan allierade fartyg från svenska hamnar till norska kusten. Totalt skyddades 18 brittiska, 5 belgiska och ett franskt fartyg – dessa hade blivit blockerade i Östersjön vid krigsutbrottet.