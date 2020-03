Otillräcklig hjälp till företag

Mitt förslag är att staten omgående tar ett beslut om att inbetalningarna till staten under april för sociala avgifter, moms, löneskatter och bolagsskatter skjuts framåt i tiden. Dessa kan förslagsvis i stället, utan extra räntekostnad, inbetalas med en tredjedel vardera under september, oktober och november. Det vill säga i snitt sex månader senare. Visar det sig sedan under april månad att också maj ser problematisk ut skjuts även maj månads inbetalningar upp på motsvarande sätt, det vill säga betalning sker under oktober, november och december. Ser sedan också juni problematisk ut tas ett motsvarande nytt beslut. Detta är en enkel och handlingskraftig modell anpassad efter vad som händer.