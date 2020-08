Nystarten kräver massiv grön industripolitik

Elektrifieringens momentum är starkare än någonsin. I takt med att utsläppskraven skärps och den gröna teknologin blir alltmer konkurrenskraftig, har en enorm efterfrågan växt fram på elektrifierade lösningar inom europeisk industri. Samtidigt ska EU:s Green Deal allokera investeringar på 1000 miljarder euro under det kommande decenniet, och det råder nästintill konsensus i den industriella debatten att den ekonomiska återhämtningen efter covid-19 måste användas för att accelerera arbetet för att nå målsättningarna i FN:s nu snart fem år gamla klimatavtal.

I Sverige kan vi också se hur de största industriprojekten just nu är de som har störst positivt avtryck på klimatet. Från den omfattande elektrifieringen av fordonsindustrin i Västra Götaland och Mälardalen, till utvecklingen av stålproduktion utan koldioxid i Luleå och byggandet av norra Europas största vindkraftspark i Piteå, så är den röda tråden grön. Även Northvolts batteriproduktion i Skellefteå och Västerås kommer här att spela en central roll, både i form av en stor, regional sysselsättningstillväxt och som grund för omställningen av svensk och europeisk industri.

Skalan i dessa nya projekt är viktig. Dels är storskalighet ofta det enda sättet att skapa riktig lönsamhet, inte minst inom batteriproduktion där devisen är go big or go home. Men det kommer också vara omöjligt att nå klimatmålen om inte just omställningen till förnybara energikällor, elektrifierade fordon och hållbar industriproduktion sker på en massiv skala och i en extremt snabb takt. I takt med att den globala prissättningen på koldioxid anpassas efter utsläppens reella skador, blir det också uppenbart att de industrier som inte ställer om kommer drabbas av kostnader som riskerar att bli oöverkomliga.

Detta ställer nya krav på samhället. Sverige har en lång tradition av grön industripolitik, men nästintill samtliga politiska verktyg och investeringsmekanismer är i dag småskaliga, och fungerar främst för mindre företag, pilotprojekt och detaljändringar i befintlig verksamhet. Dessa verktyg är förstås goda, men när skalan på de industriella satsningarna i Sverige ökar bör politiken följa efter.

Därför är de indikationer som nu kommer på ett massivt, grönt nystartspaket i Sverige väldigt positiva. Det viktigaste nu är att den svenska politiken har kraften och skalan att genomföra verkningsfulla reformer - främst inom tre områden:

* Finansieringsmekanismer för omställning och expansion. Utmaningen för massiva, klimatpositiva industriprojekt är i grunden inte att de är olönsamma, utan att det saknas mekanismer för att hantera omställningsrisker som marknaden har svårt att värdera. EU och nationella regeringar bör här använda sin tyngd och stabilitet för att minska riskkostnaderna för storskaliga investeringar. Mycket av den forskning och utveckling som kan revolutionera nuvarande industrier och energisystem är också experimentell, och kommer snabbast utvecklas i samverkan mellan privata och offentliga institutioner. Därför har den aviserade etableringen av gröna kreditgarantier och det svenska deltagandet i EU:s system för Important Projects of Common European Interest (IPCEI) en stor potential om reformerna genomförs i stor skala.

* Inflöde av global expertis och massiva utbildningsprogram. Samtidigt som arbetslösheten skenar i spåren av covid-19 kan de som leder klimatomställningen av industrin gå emot strömmen och massrekrytera. Men den industriella erfarenheten av litiumjonbatteriproduktion och andra banbrytande, klimatpositiva teknologier är begränsad, helt enkelt för att industrin inte tidigare existerat i Sverige. Först och främst måste den globala expertis som finns att tillgå kunna lockas till Sverige för att bli den första generationens lärare, och där kan den nu remitterade femåriga expertskatten spela en avgörande roll för att locka och behålla expertis i Sverige. Men detta måste kompletteras med nya utbildningsprogram, som har möjlighet att examinera årskullar av svenska studenter i tusen- eller tiotusental och omskola personal från gamla industrier till nya.

* Utbyggnad av tillgången till förnybar energi i en flerfaldigad hastighet. Under de kommande åren måste samtliga energikällor som i dag baseras på kol eller olja ersättas av förnybar el. Det är en fantastisk omvälvning där Sverige med sina goda förutsättningar för energiproduktion med lågt koldioxidavtryck kan skörda nya framgångar. Men trots att vi är storexportör av energi i norr, innebär bristerna i elkapacitetsöverföring att nästintill ingen energiintensiv elektrifieringsindustri kan expandera söder om Gävleborg, och enligt nuvarande byråkratiska process och aviserade investeringar kommer den situationen inte förändras förrän 2028 som tidigast. Om det kommer dröja nästan ett decennium för svenska staten att expandera elöverföringen från nord till syd, kommer man upptäcka att industrin i stället etablerat sig i de länder där elkapaciteten byggts ut i en hastighet värdig elektrifieringens rasande tempo och klimatomställningens skriande behov.

Den nuvarande krisen har gjort en sak väldigt tydlig: Framtiden tillhör den industri som ställer om snabbast. I vågen av permitteringar och nedskärningar är det de som just nu tar fram de mest hållbara lösningarna som kan gå mot strömmen och expandera. Det land nu som kliver fram och visar sig villiga att ta ledartröjan inom Europas gröna omställning är också det land som kommer belönas med lägst arbetslöshet och högst tillväxt. Sverige har redan nu en stor tillgång på förnybara energikällor, en lång industriell erfarenhet och en stolt tradition av samverkan. Vi har alla möjligheter att axla rollen som europeisk industris och den globala klimatomställningens nya innovativa motor, men det kräver att industrins satsningar matchas upp av en grön industripolitik i lika stor skala.

Peter Carlsson

Medgrundare och vd, Northvolt