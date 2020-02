Nu nedmonteras januariavtalet

En ny dynamik har uppstått i svensk politik genom att oppositionen nu monterar ner januariöverenskommelsen. Detta kan de göra eftersom dessa partier har en majoritet tillsammans.

De fyra januaripartierna S, MP, C och L har låst fast sig kring vilken politik som ska föras. Men resultatet av januariöverenskommelsen så här långt är tvärt emot vad dessa partier önskade sig. V och SD skulle inte få något inflytande. Det är nu uppenbart att de fått inflytande. S tvingas regera på en politik som inte är deras egen, vilket ger väljartapp till SD och V. L och C har svårt att förklara för sina väljare varför de i mandatperiod efter mandatperiod ska stödja en S-regering trots att de gått på val på att få en alliansregering. Väljarnas slutsats är att V och SD fått kraftigt ökade opinionssiffror, medan januaripartierna tappat kraftigt. Minoritetsregeringen lider nederlag och de kommer att lida allt fler nederlag, vilket gör att de uppfattas som att de inte styr utvecklingen.

Det intressanta är nu att M, KD och SD gör bedömningen att det viktiga nu är att få en ny regering. De anser att detta är det bästa för landet. En ny regering bör gärna vara en M-ledd sådan.

De formulerar det så att de är beredda att fälla regeringen på vilken fråga som helst. Innebörden av detta är att de övergripande anser det viktigare med ett regeringsbyte än att vinna framgång i en enskild fråga.

Denna hållning ger Vänsterpartiet fria straffsparkar när de vill. V kan skjuta sönder varenda punkt i januariöverenskommelsen som de ogillar. Regeringen är en ”sitting duck” vars enda egentliga motmedel är att hota med avgång i förhoppning om att V därmed ska avstå från att driva sin egen politik.

Socialdemokraterna vill primärt regera, så det kanske är mindre viktigt om det regeras med Centerpartiets politik som i januariöverenskommelsen eller med Vänsterpartiets politik. Stefan Löfven kommer nog efter bästa förmåga att anpassa sig så han får sitta kvar. Här förtjänar Stefan Löfven en eloge för att han lyckats behålla regeringsmakten trots successivt minskande stöd för S i svåra parlamentariska lägen.

Efter att C och L i januariöverenskommelsen drev igenom en förnedring av V genom att uttryckligen skriva in att V inte ska ha något inflytande över svensk politik, kan de nu inte i fråga efter fråga bara acceptera att V:s politik blir gällande.