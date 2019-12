Nu bildar vi ”Gnosjökommissionen” för en rimligare energipolitik

Hur ser Sverige ut ur ett energiperspektiv? Vilka vägval finns det och vad innebär de ur olika synvinklar?

Synvinklar som teknik, fysik, samhällsekonomi, leveranssäkerhet och inte minst miljö och klimat behöver beaktas.

Hur påverkas Sverige av stängningen av Ringhals 1 och 2 och kanske framför allt: hur påverkar det landskapen och länen kring Ringhals?

Sverige har sedan 1985 en så gott som fossilfri och optimal energimix för produktion av elkraft, men elbehoven växer. Fordonsflottan elektrifieras, serverhallar byggs och industrin börjar ställa om till mera fossilfritt.

Hela denna förvandling kommer enligt en rapport från Svenskt Näringsliv att kräva 60 procent mer elkraft än i dag.

Vi har redan produktions- och kapacitetsbrister i elnäten i flera regioner, huvudsakligen i södra Sverige. Nyligen beslutades att det fossila Heleneholmsverket i Malmö ska fortsätta hållas i drift, eftersom det anses vara absolut nödvändigt för regionens elförsörjning. Åtminstone i det korta perspektivet tills nya lösningar för att tackla effektbristen är framme.

Heleneholmsverket är ändå ”bara” på 130 elektriska megawatt (MWe) – den effekt som distribueras via elnätet till kunderna, alltså hushåll, industri och myndigheter – men anses alltså kritiskt.

Ringhals, omkring 20 mil därifrån, består i dag av fyra reaktorer. Reaktor R2, som ger 900 MWe, ska stängas ned vid årsskiftet. Ett år senare är det dags för den andra reaktorn, R1, som ger 865 MWe.

Sammanlagt tas alltså 1765 fossilfria MWe ur drift inom ett år.

Om nu Heleneholmsverket är så nödvändigt för Malmö, hur nödvändiga är då inte R1 och R2 för Göteborgsregionen, Halland, Bohuslän, Västergötland och västra Småland med Gnosjöregionen i spetsen? Enbart Gnosjöregionen omsätter tiotals miljarder kronor per år och är beroende av en leveranssäker elförsörjning.

Under 2018 gav Ringhals 1:s elproduktion en vinst i miljardklassen. Elpriset lär inte sjunka framöver, det lär tvärtom öka i takt med att elhandeln med kontinenten, där priset på el är signifikant högre, fördjupas allt mer. Sannolikt kommer därmed vinsterna att öka per reaktor som är i drift under kommande år.

R1 är moderniserad, har sedan våren 2010 ett diversifierat reaktorskyddssystem och uppfyller Strålskyddsmyndighetens krav på viktiga säkerhetsfunktioner som snabbstopp, tryckavsäkring, härdkylning och resteffektkylning. De är förstärkta genom ett oberoende digitalt system, DPS.