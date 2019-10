Nobelpristagaren: Svenska företag måste ändra sin syn på avtal

Affärslivet är en spegelbild av det övriga samhället. När attityder och levnadssätt skiftar, förändrar det vad företag gör och hur de gör det.

I moderna marknadsekonomier har företag ställt om till ökad tjänste- och mer komplex produktion. De har också förändrat sin roll som arbetsgivare och blivit drivande i hållbarhetsutvecklingen.

På ett område har affärslivet dock inte förändrats: Sättet på vilket företag går in i avtal. I vd-ord och strategidokument sägs ofta att kund- och leverantörssamarbeten och allianser är avgörande för att sänka kostnader, höja kvalitet och driva innovation.

Där betonas också vikten i att dela risker och målbilder med omvärlden. Sådana samarbeten är med andra ord helt avgörande för bibehållen konkurrenskraft i dagens ekonomi. Men i förhandlingar är perspektivet ofta ändå snävt med något av en nollsummeföreställning.

Med denna traditionella avtalslogik invaggas företaget i en falsk trygghet samtidigt som relationen och den affär som avtalet ska reglera undermineras. De primära riskerna i komplexa samarbeten är motstridiga intressen och brustna förväntningar som leder till försämrat samarbete.

Traditionella avtal kan inte hantera denna typ av risker på ett bra sätt, med sitt fokus på att skydda sig själv mot den andra parten, minimera de egna riskerna och maximera det egna utfallet. Företagen måste tänka om. I stället för ”What’s in it for me?” borde det handla om ”What’s in it for we?”

I senaste numret av Harvard Business Review beskriver vi, tillsammans med Kate Vitasek, därför en process och struktur för hur företag kan ingå relationsbaserade kontrakt.

Det är kontrakt som fokuserar på den kommersiella relationen mer än på affären – som för det mesta kommer att behöva förändras över tid. Kontrakten specificerar gemensamma mål, vägledande principer och robusta mekanismer för relationsstyrning.

Relationsbaserade kontrakt är inte lämpade för alla affärer, men de är lämpliga i komplexa samarbeten där det är omöjligt att förutse alla framtida scenarion.

Det kan till exempel handla om outsourcing, joint ventures, franchising, företagsallianser, offentlig-privat samverkan och stora byggprojekt.

I grunden handlar det om ett annat tankesätt när parterna går in i avtalet, så att de successivt vävs in i en gemensam strävan och lägger intresse även i motpartens framgång.