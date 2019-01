Myten om den låga hyran

Förr eller senare lär en ny regering tillträda och ett område den inte gärna kan låta bli att agera på är bostadspolitiken. Trots att ”bostadsbristen” anses vara skriande tillhörde frågan inte alls de större i valrörelsen. Paradoxerna går dessutom tvärs igenom det politiska samhället. Samtidigt som rikspolitiker pliktskyldigast uttrycker en önska om att ”bygga mer bostäder” eller till och med ”ett nytt miljonprogram” är situationen mer komplicerad ute i landet. Lokala opinioner driver allt oftare krav på att det bästa vore att bygga någon annanstans och politiker på lokalplanet är sällan ovilliga att lyssna.

I brist på större engagemang menar istället både politikerna och de finansmarknadsvårdande institutioner, som ägnar sig åt att införa alltfler regleringar som försvårar nyproduktionsmarknaden, att lösningen på den besvärande situationen ligger i ”billigare byggande” och ”billiga hyresrätter”. Men för att producera billiga hyresrätter krävs det branschstöd som inte skiljer sig från de subventioner som utvecklades till sektorn efter andra världskriget. Att återskapa stöden skulle inte bara bli enormt dyrt, utan dessutom snabbt komma i växande konflikt med resultaten av de två stora reformvågor som sedan 1970- och 1990-talet skapat effektiva prissystem i både villa- och bostadsrättssektorn.

De subventionerade hyresrätter vår nuvarande bostadsminister hyllat och som byggts i Skövde och på andra orter har hyror på knappt 1 500 kr per kvadratmeter. Ingen vet hur efterfrågan på dessa ”billiga hyresrätter” verkligen ser ut, men det senaste årsskiftet stod cirka 800 000 personer i bostadskö i de tre storstäderna. Tar man den siffran och SCB:s befolkningsframskrivningar samt Boverkets byggbehovsprognoser i beaktande är det inte orimligt att anta att det skulle kunna finnas ett ”behov” av kanske en halv miljon ”billiga hyresrätter” de närmaste tio åren. Räknar vi med en snittyta på 70 kvadratmeter och subventioner på 7 000 kronor per kvadratmeter skulle det ge en total subventionsefterfrågan på knappt 250 miljarder kronor under de närmaste decennierna. Men med tanke på att man önskar att mer av detta byggande skedde i de större tätorterna, vilka har högre markpriser och byggkostnader, är det nödvändigt att redan i utgångsläget räkna med betydligt högre subventioner än så.