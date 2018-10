MUF: Alla allianspartier måste inte sitta i en M-ledd regering

Regeringsfrågan har de senaste fyra åren ätit sig in i vartenda politiska samtal som förts på nationell nivå. Partier har skjutit sina låsningar på framtiden, och Sverigedemokraterna har använts som slagträ både från höger- och vänsterhåll. Som förbundsordförande för ett ungdomsförbund känns det lill-gammalt att konstatera att svensk inrikespolitik antagligen varit i den mest barnsliga perioden på decennier. Vår inställning i regeringsfrågan är glasklar: In i kaklet måste vara just in i kaklet, annars kan man lägga ned Moderaterna.

Sverige står i dag inför stora utmaningar. Det pratas mycket om gängkriminaliteten och integrationen, och detta är viktiga frågor som ett nytt politiskt ledarskap måste ta itu med - bränder att släcka här och nu. På lite längre sikt är jag dock ännu mer orolig för Sveriges ekonomi. Magdalena Andersson pratar ofta stolt om hur Sveriges ekonomi är “urstark”, men helt sant är det inte. BNP-tillväxten per capita har under de senaste 10 åren i själva verket varit historiskt låg, även i jämförelse med andra europeiska länder trots att många av dem drabbades mycket hårdare av eurokrisen och skuldkrisen.

Kommande år väntas en klart svagare utveckling i Sverige jämfört med EU-snittet, och prognoserna har dessutom reviderats nedåt. Socialdemokraterna och Miljöpartiet kommer aldrig någonsin att gå fram med de strukturreformer som är helt avgörande just nu. In i kaklet måste vara just in i kaklet, Sverige har inte råd med en ny decemberöverenskommelse.

Ulf Kristersson har den senaste veckan sonderat terrängen för en Alliansregering, tolererad av Socialdemokraterna. Föga förvånande tackade Stefan Löfven nej till den inviten, och delar av borgerligheten beskyllde statsministern för att inte vara samarbetsorienterad. Detta argument tycker jag överhuvudtaget inte håller, utan tvärt om hedrar det Socialdemokraterna att de i vått och torrt står upp för sina väljare. Tänk om Moderaterna hade gjort detsamma under förra mandatperioden. Moderata Ungdomsförbundet är, liksom resten av svenska folket, medvetna om att det är en mycket svår och komplicerad parlamentarisk situation, men vi har tre tydliga förväntningar på Kristerssons kommande sonderingsvecka: