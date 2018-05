Moderaterna: Fem förslag för ökad tillväxt

Allt mer indikerar att högkonjunkturen börjar komma in på upploppet. Nya siffror från SCB visar att industrins orderingång kan börja vika nedåt, och den senaste konjunkturrapporten från Sveriges byggindustrier visar att bostadsproduktionen väntas falla kraftigt under 2019. Dessutom prognostiserar Konjunkturinstitutet fortsatt en fallande tillväxt under nästa mandatperiod.

Situationen kan bli allvarlig. Konjunkturinstitutet och Sveriges kommuner och landsting varnar för stora underskott i välfärden under åren framöver. Såväl OECD som IMF har samtidigt varnat för att det behövs reformer av bland annat bostads- och arbetsmarknaden för att tillväxten ska kunna hålla i sig.

Ska vi långsiktigt ha råd med välfärden och pensionerna behövs reformer som säkerställer välståndstillväxt genom högre produktivitet. Utan en växande ekonomi saknas långsiktig finansiering för såväl fler poliser som fler händer i vården och omsorgen. Saknas tillväxt saknas också långsiktiga förutsättningar för ökad sysselsättning, med försämrad integration som följd. Samhällsgemenskapen tar skada när människor upplever att välståndet hotas av att fler ska dela på resurser som inte blir större.

Den nuvarande regeringen pratade visserligen om tillväxt före förra valet, men mest som symboler: Varken industrikansler, innovationskatapulter, affärsplaner eller innovationsråd har givit några resultat. Tvärtom är problemen djupare och orosmolnen fler nu. Svenska tillväxtutmaningarna är på allvar och kräver riktiga strukturreformer.

Stefan Löfven står ytterst ansvarig. Den politik som har förts har minskat drivkrafterna för att arbeta. Företag har känt sig tvingade att lämna landet och färre elever klarar nu grundskolan. Men även tidigare alliansregeringar bär sin del av ansvaret. Konkurrenskraft är mycket långsiktiga frågor.

Den goda sysselsättningstillväxt som Sverige upplever i dag är frukten av reformer genomförda under föregående två mandatperioder. Men där jobbreformerna blev framgångsrika, genomfördes inte tillräckliga reformer för att varaktigt öka den svenska tillväxten genom höjd produktivitet.

För att göra något åt detta har Moderaterna tagit hjälp av internationell erfarenhet och identifierat reformer som kan bidra till att svensk tillväxt höjs. För att se till att sådana reformer verkligen kommer till stånd vill Moderaterna införa ett nytt tillväxtramverk för svensk ekonomi. Ramverket skulle innebära reformer inom fem områden:

1. Kompetensförsörjningspaket för fler bostäder och specialister. Bristen på bostäder och den snabba prisökningen medför att rörligheten på arbetsmarknaden försämras och företag får svårare att rekrytera. Det finns särskilda skäl att se över företags möjligheter att tillhandahålla bostäder åt personal som inte är permanent bosatta. Regeringens begränsningar av arbetskraftsinvandringen gör det svårare att locka specialistkompetens. Migrationspolitiken behöver reformeras genom ett talangvisum för högkvalificerad arbetskraft och förenklade visumregler för att investera och starta företag i Sverige.