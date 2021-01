Misstro coronastatistiken

I november och i början av december genomförde rader av länder i Europa nedstängningar. Vad det innebar denna gång var svårt att få grepp om, men restauranger och liknande låg tveklöst i fokus, liksom butiker som inte sålde ”livsnödvändiga produkter”. Hårdast agerade, såvitt jag kan bedöma, Israel och Irland, som genomförde fullständiga nedstängningar, ungefär som i våras. Israel har något färre innevånare än Sverige och Irland är ungefär lika stort som Norge.

Blev det lyckat? Israel hade under augusti-september gått från 1.500 smittade per dag till drygt 6.000. Det var då Sverige låg på ett par hundra. Efter nedstängningen minskade den dagliga israeliska smittspridningen under oktober till drygt 600, alltså en strålande succé. Det var då det. Från december fram till i dag har den dagliga smittspridningen återigen flugit upp till nytt rekord på drygt 8.000 personer.

Tjeckien uppvisar ett liknande mönster. Landet gick från 500 smittade per dag i början av september, till en topp på 13.000 i slutet av oktober, vilket föll till ungefär 3.000 i början av december, för att en månad senare återigen toppa på drygt 13.000 personer. Portugal har ungefär samma mönster, med en topp på drygt 6.000 personer i slutet av november, som blev en botten på 3.000 vid årsskiftet, för att idag slå rekord med 9.000 personer per dag.

Än mer dramatiskt blev utvecklingen på Irland. I våras toppade den irländska smittspridningen på ungefär 800 per dag, som blev några tiotals smittade i somras, men som mot slutet av oktober hade gått upp till 1100 personer per dag. Då stängdes landet ner. Det fick snabb effekt och smittspridningen gick ner till drygt 200 per dag, i nivå med mönsterlandet Norge. Det var då det. De senaste tre veckorna har irländarna virvlat upp till en topp på 6.000 personer per dag. Det är den överlägset snabbaste accelerationen något land uppvisat, så nu har de irländska politikerna stängt ner igen.

Det finns även länder som lyckats hålla nere smittspridningen efter att restriktioner införts. Belgien är jämförbart med Sverige i folkmängd. De gick från några hundra smittade per dag i mitten av september till hela 18.000 i början av november, varefter restriktioner infördes och smittspridningen gick snabbt ner till 2.000 per dag och där har nivån legat sedan dess. Stabiliteten är förbluffande. Även Grekland har varit lyckosamma, med en topp mot slutet av november på 2.600 per dag, som efter nedstängningar föll till drygt 600 personer, där den legat nästan konstant de senaste tre veckorna. Även Österrike och Schweiz har haft ett mönster liknande Greklands, men där antalet smittade planat ut mer på belgisk nivå.

De problem jag försöker belysa är två: Dels att positiva effekter från nedstängningar varken går att belägga eller förkasta, dels att statistiken är väldigt osäker. Hur är det exempelvis möjligt att länderna under hösten fått dramatiska och snabba effekter från nedstängningar när det i våras tog minst en månad att kunna belägga någon effekt alls? Och varför går det snabbt upp igen i flera länder? Min slutsats är att den stora felkällan är den mängd tester som genomförs. När spridningen ökar blir människor rädda och allt fler vill testa sig, varvid fler smittade hittas. När sedan restriktionerna sätts in går testfrekvensen ner och färre smittade kommer in i statistiken.

Tyvärr är Sverige ett av de länder där statistiken skapar störst förvirring. Den statistik som går att avläsa via den internationella källan Worldometers (som har löpande coronastatistik för 221 länder) stämmer dåligt med den grafik som återfinns på Folkhälsomyndighetens hemsida. Totalsumman för smittade och avlidna är densamma, men fördelningen mellan dagarna de senaste två månaderna blir väldigt olika.

Särskilt trenden vad gäller antalet avlidna är förvirrande. Den internationella statistiken visar 132 avlidna den 14 januari (räknat som ett veckogenomsnitt) i en ryckig, men stigande trend. Folkhälsomyndighetens grafik indikerar däremot 24 avlidna i en tydligt fallande trend sedan årsskiftet. Visserligen varnar Folkhälsomyndigheten på hemsidan för att statistiken kan vara svårtolkad under jul- och nyårshelgen, men med de utjämnade veckodata som används här, borde inte trenderna bli så dramatiskt olika.

I dag fattar politiker, i Sverige och i resten av världen beslut om nedstängningar och restriktioner som berövar miljontals människor deras inkomster. Det görs baserat på denna statistik, därtill hela tiden relativt andra länders utveckling. Möjligen har politikerna ytterligare källor, men för en vanlig aktieanalytiker verkar världens politiker famla i mörkret, även om det är ett väldigt detaljerat mörker.

Peter Malmqvist, aktienanalytiker