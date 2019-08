Migrationspolitiken har satt det kommunala självstyret ur spel

I korthet: statsmakten lägger ut uppdrag på kommunerna eller stimulerar kommunerna att åta sig dem genom att inledningsvis kompensera kommunerna för kostnaderna som uppstår. När staten i ett senare skede drar in stödet trots att kostnaderna kvarstår hamnar kommunerna i knipa.

Den svenska kommunsektorn är ekonomiskt illa utsatt. Det gäller särskilt de små landsbygdskommuner som ligger långt från storstäderna och som under flera år kämpat i motvind.

Vackra ord, men utan täckning. Situationen är i själva verket ohållbar.

Vad Bengtsfors och andra kommuner behöver är kompensation för de stora kostnader som följer av hög arbetslöshet, arbetsmarknadsåtgärder, krav på samhällsintroduktion, utbildning, försörjningsstöd och kostnader för individ- och familjeomsorg.

Vi har tagit ett enormt ansvar för samhällsutvecklingen på senare år, långt utöver vad man kan begära. Belöningen är en stat som inte håller sin del av avtalet när kostnaderna skenar.

Ta skolan, som ställs inför stora utmaningar när nyanlända – som verkligen behöver skola och utbildning för att kunna ta sig in på arbetsmarknaden och i samhället – ska slussas in. På en av våra låg- och mellanstadieskolor talades under det gångna läsåret sammanlagt 24 olika språk. Vi skulle behöva kraftigt ökade resurser för att hantera det. I stället tvingas vi dra ned.

Nedrustningen av polisen och Arbetsförmedlingens är andra exempel på kontraproduktiva åtgärder som på sikt medför ökade kostnader för kommunerna.