Marcus Wallenberg m.fl: Så ska Sverige klara nästa strukturomvandling

Det är viktigt att vi tidigt tillvaratar de möjligheter den nya tekniken innebär. Genom att relativt snabbt identifiera de kompetenser och färdigheter som behövs i framtiden och agera för detta under en gemensam vision stärker vi hela samhället. Alternativet är att vänta till nästa lågkonjunktur och se hur den brutalt tvingar företag och samhälle till dramatiska åtgärder för att rädda välfärden på längre sikt.

Vår acceptans och förmåga – som individer och samhälle – att anamma ny teknik, nya arbetssätt och nya affärsmodeller blir avgörande. ”Protect people – not jobs” har sedan länge varit en devis som tjänat oss väl i Sverige. I korthet har den inneburit att löntagarna stått bakom strukturomvandling i utbyte mot att de vars förutsättningar på jobbet förändrats och de som sägs upp på grund av arbetsbrist får utbildning och omställningsstöd.

Under lång tid har privat och offentlig infrastruktur för vuxenlärande byggts upp i Sverige. Exempelvis arbetsmarknadsutbildning, komvux, yrkesvux, Yrkeshögskolan, folkhögskolor och studieförbund för vuxna. Allt är inte utvärderat, och en del insatser är inte entydigt positiva, men många pekar på att exempelvis Yrkeshögskolan och de insatser som sker inom ramen för parternas omställningsorganisationer, Trygghetsrådet och TSL, är till stor nytta. Dessa framgångsexempel behöver lyfts fram och skalas upp i en framtida strategi.

De utbildningsbeslut som vi tar i unga år måste ständigt och genom hela arbetslivet byggas på, såväl under som mellan anställningar. Tanken om det livslånga lärandet är inget nytt, men vår gemensamma bedömning är att detta ställs på sin spets under det kommande decenniet.

Under det senaste året har vi fört dialog med ett stort antal relevanta aktörer. Samtalen med arbetsmarknadens parter, myndigheter, utbildningsanordnare med flera fördjupar vår övertygelse att en väl fungerande och flexibel vuxenutbildning är en av de centrala nycklarna till en framgångsrik omställning.

Vi är övertygade om att vi snarast behöver börja prova nya idéer i olika konstellationer runt kompetensutveckling. De framgångsfaktorer som finns behöver spridas och de hinder som uppstår behöver tas bort. Ett sätt är att testa nya lösningar och söka inspiration från andra länder.

Sverige har goda förutsättningar att ta tillvara de möjligheter den nya tekniken erbjuder och samtidigt erbjuda de som påverkas av strukturomvandlingen nödvändiga omställningsinsatser. Vi ska inte vara rädda för ny teknik, men oroas över gammal teknik.

Vi vill också varna för saktfärdighet och liknöjdhet. Nödvändiga strukturåtgärder har en tendens att skjutas upp tills krisen står vid dörren. All erfarenhet visar att då blir åtgärderna oftast drastiska och följden blir onödigt lidande.

Vi vill ta vår del av ansvaret genom att gemensamt bjuda in till dialog om denna för Sverige så viktiga fråga. Därför avser vi att tillsammans med Handelshögskolan den 4 oktober i år anordna en konferens med namnet ”Work in the future”. Vi vill hitta en bred uppslutning för att utveckla ett sätt där vi tillsammans blir vinnare i den pågående teknikdrivna strukturomvandlingen. Vår förmåga till livslångt lärande kommer här vara helt avgörande.