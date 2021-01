Liberalerna efterfrågar ännu fler sänkta skatter

De skattesänkningar Liberalerna strävar efter har prövats i tre decennier. Det har lett till en välfärd på svältkost, kronisk underbemanning inom sjukvården och omsorgen med ökade klyftor som följd. Allt detta redan innan coronapandemin ens var här. Denna utvecklig hade naturligtvis Liberalerna kunnat göra något åt, men de vill fortsätta sänka skatter för dem som redan har mest i plånboken.

Liberalerna efterfrågar nytt vaccin för svensk ekonomi, men föreslår nästan uteslutande sänkta skatter på område efter område. Om det nu vore så att skattesänkningar för de rikaste skapar jobb – vilket vi har prövat under lång tid - varför översvämmas vi inte av fler arbetstillfällen?

Vänsterpartiet ser istället behov av stora offentliga investeringar, vilket också är det mest effektiva sättet att skapa jobb. Med omfattande samhälleliga investeringar möter vi upp och kommer i kapp de stora samhällsbehov som finns överallt omkring oss.

Sanningen är att vi helt enkelt inte har råd med miljardärerna och miljonärernas låga beskattning på bland annat kapital, när vi ska återstarta ekonomin.

Även svenska företag har stått i kö för att kräva bidrag av staten under coronakrisen. De har också fått omfattande ekonomiskt stöd. För att staten ska kunna betala ut till företag och människor i behov under den pågående krisen, måste staten också ha in skatt. Var tror Liberalerna att de ekonomiska stöden kommer ifrån? Har de en egen skattkista?

Coronapandemin har med smärtsam tydlighet visat hur farligt det är med ekonomisk ojämlikhet, men den visar också att när vi gör saker tillsammans står vi starkare. Allt fler inser att idén att marknaden löser alla problem är passé.

Det är viktigt att notera och ta till sig att även IMF och OECD motsätter sig den ekonomiska politik som Liberalerna driver. Deras politik försvagar tillväxten.

Jämlika samhällen är på alla sätt bättre: folkhälsan, skolresultaten, tillväxten. När skattekvoten var högre var arbetslösheten lägre. Liberalerna verkar inte vilja förstå, utan fortsätter driva på för fler och mer skattesänkningar.

Det är dags att investera i människor. Ge vår gemensamma välfärd de resurser den behöver. Det är så vi bygger ett långsiktigt hållbart samhälle.

Ulla Andersson, ekonomisk politisk talesperson

Tony Haddou, skattepolitisk talesperson