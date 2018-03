Låt företagen ta ännu mer samhällsansvar

Nu lanseras ett integrationsprojekt i Göteborg där företag stöttar elever i Lövgärdesskolan, en skola som återkommande har vandaliserats och haft fall av misshandel. I mycket handlar det om att få in fler i samhället. Det är bra att såväl alliansen som regeringen har fokus på att via jobb få in nyanlända i samhället, men bara hälften av flyktingarna har jobb efter nio år i landet. Nyanlända behöver därför mer stöd att bygga upp nätverk och kontakter. Det är inte statens uppgift att göra detta, men staten måste skapa förutsättningarna.

Integrationsprojektet kring Lövgärdesskolan går ut på att företag i samverkan med ideell sektor och kommunen skapar nätverk som ger nyanlända vägar in i samhället. Vi som skriver lägger själva fritid på att hjälpa nyanlända att få tillgång till nätverk. Varannan svensk jobbar gratis med någon form av sådant ideellt arbete. Totalt arbetar vi svenskar 800 miljoner timmar per år gratis till ett värde av över 100 miljarder kronor. En fantastisk resurs, som dock begränsas av bristen på pengar till organisationer och projekt.

Gåvorna till ideella organisationer är avgörande. Ändå var Sverige ett av de sista länderna i Europa att införa ett skatteavdrag på gåvor från privatpersoner. Från det att det infördes 2012 till dess att det avskaffades 2016 ökade gåvorna med över 40 procent från 5,2 miljarder till 7,3 miljarder.