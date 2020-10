Las-frågan bör läggas i malpåse

Parterna nådde inte fram till någon överenskommelse i natt om nya ramar för arbetsrätten. Exakt vad som hände kommer säkert sippra fram den kommande tiden. Men både fack och arbetsgivare har kommunicerat att samtalen har varit konstruktiva. Enligt vissa var man mycket nära en överenskommelse, men nådde inte ända fram.

När nu förhandlingarna om arbetsrättslagsstiftningen (las) går tillbaka till politikerna är det på tiden att komma ihåg hur denna fråga hamnade i parternas knä. Det var januariavtalet som slöts mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna som dikterade en urholkning av las. Ramaskriet var stort i hela arbetarrörelsen när avtalet tillkännagavs och har egentligen aldrig lagt sig. Vissa ifrågasatte redan från början om det var värt att ingå i en regering vars uppgift är att försvaga arbetarrörelsens förhandlingsposition.

Alla förstår att med ett parlamentariskt läge som efter 2018 måste man kompromissa för att få fram en regering, men frågan om arbetsrätten borde aldrig ha blivit en fråga för politisk kohandel. Det är inte politikens huvudansvar, framför allt inte att diktera resultatet av fria förhandlingar mellan representanter för fria fackföreningar och ett fritt näringsliv. Att politikerna alls valde att ingripa i arbetsrätten på detta sätt var det stora misstaget.

Misslyckandet natten mellan sista september och första oktober 2020 ligger alltså inte på parterna utan på regeringspartierna och januariavtalet.

Centerpartiet och Liberalerna bär ett stort ansvar för den gisslanliknande situation som de försatte inte minst fackföreningsrörelsen i. Med den politiskt dikterade las-utredningen sattes en ram som i praktiken gjorde förhandlingarna baklåsta. När Katalys i våras lät arbetsmarknadsexperten och utredaren Mats Wingborg granska las-utredningen (rapporten ”Attack mot anställningsskyddet. En kritisk granskning av las-utredningen” finns att läsa på katalys.org) visade det sig att utredningen var starkt vinklad med syftet att förskjuta ytterligare makt från löntagarkollektivet till arbetsgivarna.

I en svensk arbetsmarknadsmodell som bygger på maktbalans och ömsesidig förhandlingsrätt är det inte särskilt klokt att på politisk väg rubba maktbalansen mellan parterna. Särskilt inte eftersom de sista 25 åren, tvärt emot vad arbetsgivarorganisationer ibland hävdar, redan har inneburit en kraftig försvagning på politisk väg av löntagarnas förhandlingsposition.

Det handlar om osäkra anställningar, allmän visstid, höjda fackavgifter, urholkad a-kassa, hög arbetslöshet och hyvling av arbetstider. Därför var det uppenbart att las-utredningen borde ha åkt i papperskorgen. Samtliga tre centralorganisationer, LO, TCO och Saco, bedömde att las-utredningens förslag drastiskt skulle förändra maktbalansen på svensk arbetsmarknad till arbetsgivarnas fördel.

Detta innebar också att las-utredningen flagrant bröt mot januariavtalets krav på att ”balansen” mellan parterna ska värnas. Försämrat anställningsskydd underminerar satsningar på kompetensutveckling. Att införa fler undantag från turordningsreglerna och fria möjligheter för arbetsgivare i företag med upp till 15 anställda att säga upp personal bromsar utbildningen av de anställda. Det blir mer lönsamt för arbetsgivare att säga upp personal och ersätta den med ny i samband med teknikskiften. Framför allt skulle fler äldre åka ut från arbetsmarknaden. För många av dem skulle det bli svårt att komma tillbaka till arbetslivet. Antalet långtidsarbetslösa äldre arbetare skulle bli fler. Självklart kan inte svenska fackföreningar gå med på detta.

Vilken blir nu vägen framåt? Det enklaste vore att låta saken bero helt enkelt. Lägga hela las-frågan i en byrålåda och glömma den. Arbetsrätten är inte något egentligt problem för näringslivet, inte jämförbart med de utmaningar som bristerna i kompetens, matchning och finansieringsproblemen för nyinvesteringar utgör. Således bör S se till att inte ta upp frågan igen. Risken är dock överhängande att Centern och Liberalerna återigen kommer höja rösten och lägga allvar bakom sina hot att dra detta till lagstiftning.

Även inblandade socialdemokratiska statsråd som arbetsmarknadsminister Eva Nordmark har spelat med i detta spel, förmodligen i hopp om att parterna skulle komma överens och lösa ut regeringens problem. Den förhoppningen är nu överspelad. Det borde därmed även Socialdemokraternas strategi att vältra över sina parlamentariska problem på löntagarna och deras fackföreningar vara.

En bra princip är att de som ställer till ett problem städar upp. När januariavtalet fortfarande kändes som en seger för Socialdemokraterna lät inrikesminister Mikael Damberg i en rad intervjuer och reportage sprida bilden av att det i stort sett var han som låg bakom förhandlingsframgången med januariavtalet.

Magdalena Andersson hade varit betydligt mer styvnackat socialdemokratisk och sagt nej till de värsta centerkraven. Men Damberg ”kom in med en positiv och lösningsorienterad inriktning” som en av de inblandade uttryckte det och resultatet blev det just utspelade las-debaclet, idén om marknadshyror i nyproduktion av hyresrätter och borttagen värnskatt. Damberg-avtalet godkändes av Socialdemokraternas partistyrelse efter en genomgång per telefon. Partiet togs på sängen av förhandlarna. Fackföreningarna likaså.

Många anser nu likt undertecknad att las-beslutet är ett ödesdigert misstag av Socialdemokraterna. Går det till beslut i Riksdagen riskerar det över hundra år långa bandet mellan fack och parti att brytas eller försvagas, vilket inte håller vare sig Centern eller Liberalerna sömnlösa om nätterna. Det riskerar också att fälla regeringen.

Vad bör Socialdemokraterna nu göra?

Jag tycker man ska göra med kraven på las-förändringar som man i 25 år gjort med alla löften och krav på klassrättvisa, utjämnande kapitalskatter eller vinstbegränsning i välfärden. Låt det bara ligga ogjort. Strunta i det bara. Låt Liberalerna och Centern bråka. Vill de ha nyval, så var så goda. Då får kanske Mikael Damberg användning för sin vittomtalade förhandlingsförmåga och göra en ny, bättre förhandling med Annie Lööf.

Daniel Suhonen, chef ör det fackliga idéinstitutet Katalys