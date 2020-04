Krisen ställer avgörande frågor om globaliseringen

Globaliseringen drevs framåt av en oerhört stark teknisk utveckling och entreprenöriella initiativ. Malcolm McLean insåg år 1956 att det var mer effektivt att packa hela lådor på båtar än att fylla dem med enstaka pallar. Tre år senare kopplade Robert Noyce ihop två transistorer till den första integrerade kretsen. Sextio år senare transporterades det en halv miljard containrar över världen, samtidigt som det tillverkades en miljard transistorer per person i hela världen. Just utvecklingen av elektroniksektorn har varit exceptionell. Noyce kollega Gordon Moore formulerade några år senare ”Moore´s lag”, vilket innebär att kapaciteten på en mikroprocessor fördubblas vartannat år, samtidigt som priset halveras. Det startade en teknisk och entreprenöriell utveckling som saknar motsvarigheter.

Alla experter förväntade sig sedan att andra världskriget skulle följas av en enorm depression. Men verkligheten tog en annan väg, och under ett halvsekel mellan 1950 och millennieskiftet följde istället en - sett till sin helhet - nästan sömlös och väl flytande internationalisering som till slut fick namnet ”globalisering”. Men den snabba utvecklingen var på inget sätt en planerad process. Krisen vi befinner oss i i dag visar vilka svagheter det har skapat.

Krisen ställer avgörande frågor om globaliseringens natur och vad som händer när vi tagit oss igenom det omedelbara kristillståndet. Eftersom vi inte har något annat att jämföra med kan man se vad som hände efter de två världskrigen under 1900-talet. Det första träffade en starkt internationaliserad värld, där rörligheten för såväl människor som kapital och varor var mycket utbredd. Det fyra år långa kriget som följdes av spanska sjukan ryckte sönder de normala internationella sammanhangen och under 1920-talet var försöken att återskapa dem haltande. Någon stark återhämtning skedde aldrig och depressionen 1929-33 följdes av ohämmad nationalism. Samtidigt var tekniken och råvarukraven anpassade till internationaliserade råvaruförsörjningslinjer och marknader, vilket gjorde nästa världskrig till en självklarhet.

Utvecklingen gjorde det möjligt för allt större delar av världen att delta i förloppet. Inledningsvis under 1950-talet var det de klassiska europeiska och nordamerikanska industriområdena som vidgade sina marknader, men snabbt drogs nya områden på kanten av de traditionella industriregionerna in i processen. I Europa blev Norditalien ett dynamiskt nytt element, i USA blev Kalifornien den mest folkrika delstaten samtidigt som Moore´s lag formulerades. Under tiden gick avkolonialiseringen snabbt, parallellt med att Mellanöstern kom att dominera världens energiförsörjning. I Östasien växte Japan på femton år till ett av världens största industriländer. Japanernas prestation upprepades sedan av flera av de mindre grannländerna.