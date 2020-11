Konservativa minoritetsväljare överbryggar identitetspolitiken

Kan USA helas? Detta är den stora frågan dagen efter att Biden utropades till segrare i det amerikanska presidentvalet.

Om vi tar Bidens tal lördag kväll som utgångspunkt är det helt uppenbart att detta är hans ambition. ”Let this grim era of demonization in America begin to end” deklarerade han. Hans mål i valkampen var inget mindre än att restaurera ”Amerikas själ”: ”I sought this office to restore the soul of America.”

Förutsättningarna är inte de bästa. USA kännetecknas i dag av en ömsesidig ilska som gränsar till hat. Efter valet tar detta också form av skadeglädje och hämndlystnad från Demokrater och tal om fusk och motstånd från Republikaner. Bristen på tillit har för en del lett till impulsen att fysiskt dela landet i två, något som för oss tillbaka till ett historiskt arv som ännu i dag färgar den amerikanska politiska kulturen; en oförsonlighet med rötter i 1860-talets inbördeskrig.

Å andra sidan kan man förnimma en trötthet efter år av hätsk polarisering. I pandemins skugga, där nya rekord i smitta sattes just när valresultaten började stå klara, skapas ett sug efter att gå vidare; att söka samförstånd.

I detta perspektiv framstår Biden som en möjligen enande figur. Han utstrålar en för amerikanska politiker ovanlig ödmjukhet. Hans förmåga till empati nämns ofta, något som bottnar i hans personliga tragedier som också ger honom en trovärdighet.

Detta har även att göra med hans blandade framgångar i politiken, något som kom fram i hans tal. ”And to those who voted for President Trump, I understand your disappointment tonight. I've lost a couple of elections myself.”

Biden är också en klassisk, folklig kompromisspolitiker. Mer Bill än Hillary; mer ”ordinary guy” än den akademiske Obama eller den teknokratiska Hillary. Joe är den man tar en öl med. Och ingen man förväxlar med ett upphetsad Bernie Sanders socialist eller en hetlevrad BLM demonstrant som vill lägga ner polisen.

Dessa är drag som dessutom talar till den kritik av Demokraterna som historikern Mark Lilla framfört – behovet att göra upp med eller tona ner identitetspolitiken. Enligt Lilla har Demokraterna inte riktigt lärt sin läxa från 2016, utan i samklang med Black Lives Matter-rörelsen har man fastnat i sin egen oförsonliga retorik. Inte minst har det så kallade ”1619 projektet” – året då de första svarta slavarna kom till vad som i dag är USA – fokuserat synen på USA som rotat i slaveriets historia snarare än i en universell dröm om frihet. En berättelse om vit skuld som leder till krav på såväl symboliskt erkännande som ekonomisk reparation.

I detta perspektiv blir Bidens speciella relation till de svarta viktigt. Trots att han är en gammal, heterosexuell, vit man med tämligen traditionella värderingar kring såväl familj, religion, nation, ekonomi och kultur, åtnjuter han ett starkt stöd bland svarta väljare. Detta var vad som räddade honom i primärvalen; det blev avgörande även i presidentvalet.

Bidens förmåga att navigera i mitten blev också tydlig i hans tal; om man letar kodord i detta finner man såväl ord som invandrare, kvinnor och svarta, som medelklass, familj, nation, militär och Gud. Han tycks vilja omfamna minoriteternas protester mot diskriminering och deras krav på inkludering, men noterar också tydligt att medelklassen är USA.s ryggrad. Han betonar också att hans hustru Jill är såväl a ”military mom” som lärare. Här skymtar en vilja till inkludering utan att ge avkall på en tämligen konservativ syn på värden som arbete, utbildning, laglydighet och Gudsfruktan.

I sin förmåga att attrahera svarta mitten-väljare, visar Biden på en möjlighet som i detta val även har uppmärksammats av vad vi kan kalla de ”nya” Republikanerna; att de vänder sig till den ganska stora grupp av tämligen konservativa minoritetsväljare som finns inte minst i södra USA. Det utgör en potential för en form av konservativ inkludering av minoriteter som inte minst kännetecknade Republikanernas framgångar i Florida bland exil-kubaner och mer generellt många katolska invandrare från Latinamerika som ser skeptiskt på abort och positivt på familjevärderingar. Medborgare som dessutom är trötta på att inrangeras i en paternalistisk retorik om minoriteter som offer i behov av hjälp.

Kan då ett inkluderande samhällskontrakt återskapas? Och vilka kan då bli de gemensamma nämnarna för att överbrygga de djupa motsättningar som kännetecknar Amerika i dag?

I mångt och mycket söker sig Biden tillbaka till ideal som han själv formats av; ideal som även var centrala för den klassiska medborgarrättsrörelsen. Anti-diskriminering, men inte positiv särbehandling; respekt för svartas protester men utan krav på att lägga ner polisen; lika behandling men respekt för lagen; en patriotism skriven i frihetens tecken som samtidigt pekar på att det amerikanska projektet är ofullbordat.

I grunden handlar det om att hitta tillbaka till den förståelse av den ”amerikanska själen” som hyllar allas möjlighet att förverkliga sig själva givet sin potential och vilja till hårt arbete: ”In America everyone should be given the opportunity to go as far as their dreams and God-given ability will take them.”

Här skymtar vi logiker som möjligen skulle kunna underbygga även ett rekonstruerat amerikanskt samhällskontrakt. Kan Biden skapa en vision där betoningen ligger på allas möjlighet i ett fritt samhälle? Där egenansvaret utgår ifrån en hyfsat lika tillgång till skola och sjukvård; där nationen och det universella medborgarskapet är mer centrala än medlemskapet i olika identitetspolitiska gemenskaper. Ja då kan man möjligen (åter)skapa en berättelse om den amerikanska drömmen med relevans för 2020.

Som Lilla noterar i sin artikel betyder detta inte att man förnekar de subnationella gemenskaperna, däremot innebär det att man inte behandlar vissa som privilegierade och andra som skumma styvbarn. I ett USA som ännu har en majoritet av vita, där den vita, kristna arbetarklassen utgör 25 procent, där etniska minoriteter är kännetecknade av en lika brokig mångfald av kulturella värderingar som den vita majoriteten, där gäller det att tala med respekt till även de som allt för ofta skrivs bort som religiösa fundamentalister och okunniga rasister, som hemmahörande i Hillary Clintons famösa ”basket of deplorables”.

70 millioner röstade på Trump. Den kandidat som i amerikansk historia fått fler röster än någon annan presidentkandidat. Förutom Biden. Allt hänger nu på Bidens förmåga att hitta gemensamma nämnare. Inte minst med en bitter och hämndlysten opposition. Och då måste man, även i ett USA splittrat i otaliga ”gemenskaper”, hitta tillbaka till ett fokus på individen; på alla individers möjligheter. För detta är den amerikanska drömmens essens.

Lars Trägårdh

Professor i historia.