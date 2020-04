Konkurs bättre för företaget än få pengar av Tillväxtverket

Covid-19:s framfart och alla dess effekter skakar om vårt land och vår omvärld på ett närmast overkligt och mardrömslikt sätt. Även om alla vet att det kommer att gå över någon gång är det ingen tröst för dem som driver företag. De företagare som byggt upp olika affärsverksamheter ställs nu inför sin svåraste uppgift under företagarkarriären: att få företaget att överleva.

I det drama som just nu spelas upp inför en hel värld befinner sig företagarna i en mycket utsatt situation. Det är en grupp människor som kommer att göra allt som står i deras makt och kämpa till sista droppen för att reda ut det elände som utan förvarning nu drabbar dem och hela vårt samhälle. Dessa människor kommer, sin vana trogen, att uppvisa en hög arbetsmoral – en egenskap som gjort att deras företag alls kunnat byggas – vilket ju oftast är positivt, men som i detta snabba händelseförlopp i stället kan bli farligt.

Jag har personligen utfört advokatarbete i kriser som drabbat företagare i Sverige under början och mitten av 1990-talet, början av 2000-talet och under 2008. Orsakerna bakom dessa kriser har varit olika men alla har haft det gemensamt att det ofta är företagaren som står som förlorare. Bilden är många gånger den att företagaren efter år av envist slit lyckats skapa ett välordnat liv och har byggt upp något positivt, inte bara för sig själva och familjen, utan ofta för en hel bygd genom alla de arbetstillfällen som affärsverksamheten bidragit till. Under ytan ligger dock ofta stora personliga åtaganden för företagaren och dennes närstående, det kan vara borgensförbindelser och pant i bostadsfastigheten.

När så krisen inträder och konkurser inträffar kan det vanliga livet övergå till en katastrof. Personliga relationer upphör eller utsätts för stora påfrestningar. Kompanjoner skingras och blir ovänner, skilsmässor splittrar annars trygga familjeband och alkoholintaget riskerar att bli den vardagliga följeslagaren i stället för affärsmannaskapet. Många företagare som drabbas reser sig aldrig.

De små och medelstora företagen är viktiga samhällsfunktioner och utgör ett betydande samhällsvärde. Näringslivet och dess aktörer upprätthåller viktiga funktioner i samhällsekonomin. De är livsviktiga för hela landet men möjligen är deras betydelse kanske mest märkbar utanför storstadsregionerna. Dessa företag drivs av människor som bär på all den kunskap som krävs för att kunna driva företag, i form av affärsmässig kreativitet, administration, branschkunskap, exportfrågor, språkkunskaper m.m. Uppräkningen kan göras långt längre vilket också är själva poängen; detta är en mycket samhällsviktig och samhälleligt värdefull kunskap eftersom den tar tid att bygga upp.

En del företagare tror säkert att de kommer att klara sig tack vare de löften som lämnas från staten. Så kommer det dock inte att bli. Skälen till detta är enkla, dels är de statliga insatser som nu utlovas relativt begränsade i ekonomiskt hänseende, dels kommer företagens kassor inte att hinna tillgodogöra sig dessa innan den ekonomiska ruinen är ett faktum. Härtill kommer att det tyvärr kan bli så att de ekonomiska effekterna av Covid-19 kvarstår även långt efter att smittspridning och åtföljande belastningar på vårdapparaten upphört att vara ett problem. Problemet för företagaren är ju inte enbart orsakat av vad vi gör i Sverige utan i hög grad också av vad som sker på våra exportmarknader. Det finns väl då också en risk för att det politiska intresset klingar av.

De insatser som staten utfäster ger möjligen politiska vinster men några effekter för att undanröja de för företagen närmast utplånande förlusterna som nu stundar, ger det inte. Det visar naturligtvis en handlingskraft när staten, dessutom tillsammans med Danmark, lämnar borgen för SAS vars innebörd blir att SAS nu kan låna billigt på kreditmarknaden och därmed överbrygga sitt likviditetsbehov. Säkerligen finns det ett samhällsekonomiskt motiv. Men ägarna av små och medelstora företag kommer aldrig att få se röken av denna typ av kreditmöjlighet, trots löftet om kreditgaranti upp till maximalt 70 procent av nya lån som lämnas till företag vars betalningssvårigheter endast får bero på Covid-19. Av varje behovskrona förväntas sålunda banken bidra med 30 öre, gissningsvis mot säkerheter som ska kunna ställas av företagaren som ju förväntas ha betalningssvårigheter (med de risker för värdefall på egendom som nu råder). Detta kommer inte att fungera och företagaren riskerar att i stället få klara sig på egen hand med hjälp av smärre bidrag till permitteringslön från Tillväxtverket och med visst anstånd med skattebetalningar till hög ränta (om än med viss lättnad med avseende på arbetsgivaravgifter).