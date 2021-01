Kartlägg ägarnas kön

Det är hög tid att den svenska regeringen utökar jämställdhetsagendan förbi styrelseposter och ledningsgrupper till ägandets maktnivå. Vilka är entreprenörerna staten satsar på att forma vårt samhälle och bygga Sveriges framtid?

Sverige har möjlighet att vara ett föregångsland när det gäller kvinnors ägande och entreprenörskap.

Staten satsar årligen miljarder som i slutledet når entreprenörer, genom exempelvis:

•investeringar direkt i bolag via statligt ägda bolag tex Almi Invest.

•investeringar via statligt ägda bolag i fonder som investerar i bolag, tex Saminvest.

•investeringar via myndigheter i fonder som investerar i bolag tex Tillväxtverket.

•investeringar via förvaltning av våra pensionspengar i fonder som investerar i bolag, till exempel AP6 bidrag via tex innovationsmyndigheten Vinnova och myndigheten Tillväxtverket utlåning via tex statligt ägda Almi.

Gemensamt för dessa aktörer är att det saknas datatransparens gällande ägande och kön i bolagen som nås av deras medel. Utan denna statistik är det omöjligt för regeringen att genom statligt entreprenöriella stöd driva en medveten politik som främjar kvinnors entreprenörskap och ekonomiska jämställdhet. Regeringens egen kommission för jämställda livsinkomster påtalar att just allvarliga databrister i dag hindrar ett effektivt jämställdhetsarbete.

Vi kräver därmed att berörda regleringsbrev och riktlinjer uppdateras så att de tydligt inkluderar krav på kartläggning av de statliga stödens mottagare utifrån kön. Att se till styrelseplatser och ledningsgrupper räcker inte. Det är dags för ägande.

Vi vänder oss till Ibrahim Baylan gällande statlig riskkapital, Vinnova, Almi och Tillväxtverket. Vi vänder oss till Per Bolund för AP-fonderna och Ardalan Shekarabi för Pensionsmyndigheten. Vi förväntar oss att Åsa Lindhagen tar ansvar för att berörda inför krav på könsuppdelad datainsamling av ägare i de bolag som nås av statens stöd, liksom insyn i denna data.

Vi vill veta. Det vi vet, kan vi förstå. Det vi kan förstå, kan vi förändra.

Dr Emma Heikensten & Dr Evelina Bonnier, Ownershifts forskarteam

Charlotte Sundåker & Linda Waxin, grundare Ownershift