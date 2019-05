Kärnkraften är ett villospår

År 2016 gjorde fem partier i Sverige ett handslag för energisektorns långsiktiga spelregler. Efter decennier av politiserande och oenighet vann klokskapen över kortsiktigheten.

Partierna kom överens om att ny kärnkraft får byggas på befintliga platser där kärnkraften redan finns, dock utan subventioner.

Det är nog få, utöver M och KD, som anser att tre år representerar en långsiktighet.

KD, M och SD, partier i ständig bottenplacering för sin klimatpolitik, letar nu med ljus och lykta efter en nisch när opinionen kräver klimatansvar. Men åtgärder som verkligen krävs för att vända klimatutsläppen saknas tyvärr i det konservativa blockets verktygslåda.

M och KD, partier som vill förknippas med marknadsmässiga villkor, anser uppenbarligen att just kärnkraft ska hållas under armarna med subventioner ur skattebetalarnas fickor. De vill snedvrida marknaden för att gynna en produkt som just marknaden dömt ut.

Solkraft blir varje dag allt billigare och effektivare, vind- och havsbaserad elkraft växer. Det händer kort sagt mycket spännande i den förnybara energisektorn varje dag.

Visst kan nya förnybara energislag behöva subventioner i en inledande fas, men i dag är osubventionerad sol- och vindkraft betydligt billigare än kärnkraft och anläggningar som drivs av fossil kol och olja.

Att gynna ett energislag som är dyrare än de miljövänliga alternativen är huvudlöst. Inte minst då kärnkraft ökar risken för mycket allvarliga konsekvenser vid en eventuell olycka, medför miljö- och hälsostörande uranbrytning och innebär ett oetiskt handlande gentemot kommande generationer då det högstrålande avfallet behöver lagras säkert i över 100 000 år.

Behöver vi då inte kärnkraften som ”basenergi”? Svaret är nej.

I Sverige har vi under 1900-talet byggt ut ”det vita kolet”, som vattenkraften en gång kallades. Med vattenkraft kan vi vrida på eller av kranen, och sekundsnabbt reglera elproduktionen för att kompensera för olika effektbehov och variationer i tillgång på sol- och vindkraft.