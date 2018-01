Kamprad var mästare i beröringens ledarskap

Det är därför jag med mina 21 år tillsammans med honom i tätt samtal och skapande samarbete försöker se honom från en helt annan sida nämligen som mästare i vad jag kallar "beröringens ledarskap". Och med beröring menar jag i Kamprads fall både den fysiska och den andliga beröringen samt den som ytterst vilar i begreppet förebild och prototyp, berörande i både ord och gärning. Jag födde det där begreppet en afton efter middagen i köket på Bölsö, den gamla herrgård förvandlad till ikeansk kursanläggning utanför Älmhult på vars övervåning han i lördags kväll omgiven av sina barn och barnbarn och andra nära och kära (och i våningen under av ett antal medarbetare) fridfullt somnade in.

Diskussionen blev emellertid så ivrig att Ingvar reste sig från bordet och ställde sig bakom sin son som hade kommit direkt från sitt jobb som varuhuschef i Frankrike. Ingvar talade nu intensivt om att denna tänkta besparing låg i linje med företagets strävande efter uthållighet och naturhänsyn, tänk så mycket furor som man inte längre behövde såga, bara hälften mot vad som nu var fallet, sparandet var bara en bifunktion. Och medan han talade alltmer övertygande började han liksom tankspritt massera eller smeka sin äldste sons huvud, ja, som om han ville knåda in en viktig lärdom i hans huvud, arvtagaren skulle in i hjärnan veta vad som gällde. Det var då ordet dök upp inom mig - "beröringens ledarskap". Som åldrande fader hade Ingvar Kamprad på gamle dar liksom försökt krama ifatt all den omsorg från honom som de som hans tre små söner innerligt saknade under hans hektiska tid som företagsbyggare i Europa och världen. Mor Margareta fick göra jobbet.