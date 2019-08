Januariöverenskommelsen bryter inte utanförskapet

Att uppfylla punkterna i 73-punktsprogrammet ses nu av de berörda partierna som det viktigaste i svensk politik.

Men det avgörande med detta program är om det adresserar våra viktigaste utmaningar med substantiella åtgärder.

Vi är av uppfattningen att vår viktigaste utmaning nu är att bryta utanförskapet speciellt för våra invandrare så att de kommer in i samhället och får arbeten i stället för att leva på bidrag. Annars ger det många följdeffekter, från personliga tragedier till gängkriminalitet.

Låt oss granska 73-punktsprogrammet och se i vilken mån detta innehåller substantiella åtgärder mot utanförskapet:

Punkt 3: ”Rut-avdraget breddas till fler tjänster.” I punkt 16 står därtill att taket ska trefaldigas. Detta borde ha en positiv effekt.

Punkt 4: ”En omfattande skattereform genomförs.”

En mängd generella positiva åtgärder räknas upp men samtidigt ska reformen långsiktigt trygga välfärden.

Att med denna breda ansats lösa ett specifikt problem som utanförskapet är föga sannolikt.

I stället behövs radikala åtgärder.

Vi föreslår att under några år ta bort inkomstskatter och sociala avgifter för invandrade och långtidsarbetslösa på löner som uppgår till runt 90 procent av den nettolön som erhålls med kollektivavtal på låg nivå.

Detta ska jämföras med att den som fått asyl men inte har jobb i dag erhåller 308 kronor per dag fem dagar i veckan från Migrationsverket, vilket är 6 500 kronor per månad med tillägg på 1 000 kronor per barn. Den som inte fått asyl erhåller ett väsentligt lägre belopp.

Sammantaget erhålls med vårt förslag väsentligt mer efter skatt än vad dagsersättningen från Migrationsverket ger, samtidigt som det kan ge en ersättning efter skatt nästan i nivå med låga kollektivavtal.

Vi föreslår också att denna skattefrihet kombineras med en ny anställningsform som i praktiken gör invandraren eller den långtidsarbetslöse till en egen företagare utan att denne har ett företag. Därmed gäller fri prissättning, vilket är den princip Sveriges 800 000 enmansföretagare varje dag får arbeta efter.

Efter några år med den politik som vi föreslår gäller samma regler för invandrare och långtidsarbetslösa som för andra.

Självfallet är det inte heller något som hindrar en invandrare att ta jobb till högre lön.

Vi föreslår inga justeringar av existerande bidrag utöver nämnda ersättningar. Och exakt hur en samlad lösning ska se ut är upp till de politiska partierna att avgöra. Dessförinnan hoppas vi dock att detaljerade beräkningar görs som inkluderar samtliga bidrag. En övergripande reform bör säkerställa en respektabel skillnad mellan att arbeta och leva på bidrag.

Samhällsvinsten av vårt förslag ligger i att fler arbetar i stället för att leva på bidrag. Därmed skulle utanförskapet för många brytas.

Att beakta i sammanhanget är att små förändringar av dagens system också kommer att ge små effekter. En sådan linje är i praktiken liktydligt med att säga att utanförskapet ska bestå.

Punkt 5: ”Sänkt skatt på arbete och grön skatteväxling.”