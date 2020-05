Inkludera Taiwan i kampen mot Covid19

Dessutom har Taiwan etablerat ett elektroniskt system för karantän för inresande, vilket möjliggör att passagerare med ett lokalt mobiltelefonnummer kan fylla i hälsoinformation via mobiltelefonen. Hälsodeklarationens godkännande skickas sedan till dem via textmeddelande. Detta är knutet till sjukvårdens support och hanteringssystem, vilket låter myndigheter tillhandahålla tjänster och sjukvård.

Hotet från framväxande infektionssjukdomar mot den globala hälsan, ekonomin, handeln och turismen är något som aldrig har avtagit. Pandemier kan snabbt spridas över världen på grund av att det är så lätt att resa internationellt. Idag står vi inför en ny typ av lunginflammation, vilken först påträffades i Wuhan, Kina under slutet av 2019 och som sedan har klassificerats som coronavirus-sjukdom (COVID-19), vilken har orsakat en global pandemi. Taiwan har inte heller klarat sig undan.

Den 6 februari lanserade Taiwan ett rationeringssystem för köp av ansiktsmasker på apotek med NHI-licens och lokala hälsomyndigheter. Ett beställningssystem för masker lades till den 12 mars. Detta system låter individer beställa online och sedan hämta ut masker i närbutiker. Dessa medel har hjälpt oss att nå effektiv allokering av begränsade resurser samt att möta behoven hos sjukvård, smittskydd, hushåll och industri.

En kris någonstans blir lätt ett problem överallt. Global hälsosäkerhet kräver att var och en gör ansträngningar för att säkerställa en optimal respons på utmaningar och hot mot den allmänna hälsan. Även om Taiwan inte är en medlem i WHO, kan det inte stå ensamt utan måste inkluderas i kampen mot denna typ av hot och utmaningar.

Taiwan har fullföljt sitt ansvar som en medborgare i det internationella samfundet och har följt det Internationella hälsoreglementet (IHR 2005) genom att meddela WHO om bekräftade fall av COVID-19. Dessutom har Taiwan kommunicerat med en rad andra länder samt EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC), för att dela information om bekräftade fall, patienters resor och kontakthistorik samt medel för gränskontroll. Taiwan har laddat upp COVID-19:s genetiska sekvens till Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID). Taiwan har även jobbat med globala partners för att möta hotet från COVID-19 för att på så sätt säkerställa att global hälsa inte blir lidande på grund av bristande kommunikation eller transparens.