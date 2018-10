Debatt: Inför en koldioxidfond

Flygets utsläpp inom EU hanteras i handelsystemet för utsläppsrätter (EU ETS). Från 2021 kommer utgivningen av utsläppsrätter att minska med 2,2 procent per år. Det leder till att tilldelningen helt upphör 2057. Nedtrappningen gäller även flyget.

Resandet med inrikesflyg ligger i dag kvar på 1990 års nivå trots att befolkningen vuxit med 15 procent och BNP per capita ökat med 48 procent. Utsläppen har minskat med cirka 20 procent tack vare energieffektivare flygplan. Utrikesflyget har under samma tid ökat med mer än 300 procent och utsläppen från flygbränslen som tankas i Sverige har fördubblats.

Koldioxidskatt är det enda styrmedel som skapar ett tillräckligt brett incitament, och i motsats till vad många tror innehåller flygets Chicagokonvention inget förbud mot beskattning av flygbränslen. Däremot innehåller de flesta bilaterala serviceavtal som har tecknats mellan olika länder ett sådant förbud.

Den svenska koldioxidskatten uppgår till 117 öre per kilo, medan priset på utsläppsrätter inom EU ETS ligger på cirka 25 öre per kilo. Skillnaden bidrar till orättvisa konkurrensförhållanden mellan flyg och vägtrafik. Norge beskattar redan inrikesflygets bränslen med 0,42 norska kronor per kilo koldioxid. De nordiska länderna skulle kunna ta initiativ till en gemensam skatt som med tiden utvidgas till fler klimatambitiösa europeiska länder och som belastar såväl inrikestrafiken som flyg mellan de deltagande länderna.