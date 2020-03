Inflationsmålet kritiseras utan analys av alternativen

För att ha substantiell inverkan på de negativa bieffekter en expansiv penningpolitik anses ha av dem som av det skälet förespråkar en mer åtstramande penningpolitik, måste reporäntan sättas betydligt högre än vad som har varit fallet de senaste åren. Det skulle dock dra ned inflationen mer. Det finns samtidigt betydande risker med att varaktigt låta inflationen understiga inflationsmålet. Det innebär att inflationsförväntningarna kommer att förankras under målet. Om inflationsförväntningarna sjunker kommer den reala reporäntan, mätt som skillnaden mellan den nominella reporäntan och inflationsförväntningarna, öka. Det skulle ha en åtstramande effekt på ekonomin och leda till högre arbetslöshet.

Det är naturligt att det efter en lång period då Riksbanken trots en expansiv penningpolitik skjutit under målet uppstår en diskussion om inflationsmålet. Men också om hur Riksbanken i stort bedriver sin penningpolitik. Samtidigt finns det en fara i att snabbt avfärda nuvarande penningpolitiska regim utan att först noga ha analyserat konsekvenserna av olika alternativ till den. För att göra Riksbanken rättvisa bör det dessutom prövas om Riksbanken avvikit påtagligt från vad som är best practice för centralbanker med inflationsmål.

På senare tid har Riksbanken kritiserats för att hålla fast vid inflationsmålet på 2 procent. Efter den långa perioden med en inflation under Riksbankens mål menar vissa att Riksbanken inte bör försöka höja inflationen då den faller till följd av faktorer som Riksbanken inte kan påverka och att inflationsmålet bör sänkas. Kritikerna menar också att den låga reporäntan har negativa bieffekter i form av ökade bolåneskulder, en försvagad krona, minskat tryck på produktivitetsförbättringar i den konkurrensutsatta exportindustrin, låg avkastning på pensionstillgångar och ökad förmögenhets- och inkomstspridning.

Detta, och även en sänkning av målnivån, skulle dessutom leda till att utrymmet för att kunna sänka reporäntan om vi skulle gå in en lågkonjunktur sjunker. Ju lägre inflationsmålet sätts desto större anses också risken vara för att ekonomin går in i en deflationsspiral där hushållen till följd av förväntningar om fallande priser skjuter upp sin konsumtion, vilket bidrar till ännu lägre inflation, osv. Även om risken för ett sådant förlopp i praktiken kanske inte är så stor som lärobokens renodlade beskrivning ger vid handen, är det en riskfaktor som rimligen ändå måste beaktas.

Riksbanken måste därutöver förhålla sig till realräntan i jämvikt när de bestämmer nivån på reporäntan. Realräntorna har fallit trendmässigt med 4,5 procentenheter globalt sedan mitten av 1990-talet och i Sverige ännu mer. Mycket talar för att realräntan i jämvikt nu ligger omkring noll procent både i Sverige och flera andra länder. Om realräntan i jämvikt ligger på noll procent, den prognosticerade inflationen understiger Riksbankens mål och den prognosticerade arbetslösheten är högre än jämviktsarbetslösheten, ska enligt best practice för penningpolitiken reporäntan vara negativ.

Så har då Riksbanken avvikit från best practice för centralbanker med inflationsmål? Inte mycket talar för det. Riksbankens val av inflationsmål ligger helt i linje med det andra centralbanker med prisstabilitetsmål tillämpar. Lite förenklat säger best practice också att centralbankens styrränta ska sättas som en funktion av realräntan i jämvikt och avvikelsen i den prognosticerade inflationen från inflationsmålet samt avvikelsen i den prognosticerade arbetslösheten från jämviktsarbetslösheten. Om räntenivån är lägre i Sverige än i andra länder kommer kronan att försvagas, allt annat lika. Det är också en viktig del av den så kallade transmissionsmekanismen. En svag krona bidrar till att öka den importerade inflationen.

Sammanfattningsvis finns det vare sig inom forskningen eller i centralbanksvärlden i dag några tvärsäkra slutsatser om varför inflationen, trots en mycket expansiv penningpolitik under många år, inte tagit fart. Att den i en sådan situation diskuteras och ifrågasätts, liksom bieffekter av den mycket expansiva penningpolitiken, är därför naturligt. Det går dock knappast att hävda att Riksbanken inte följt best practice för penningpolitiken under åren med låg och negativ reporänta. Det är också förhastat att utan en ordentlig analys av vilka alternativen till inflationsmålet är och tänkbara konsekvenser av dem, förespråka en annan penningpolitisk strategi. Det går naturligtvis inte att utesluta behov av justeringar framöver, men utan en ordentlig analys riskerar vi att kasta ut barnet med badvattnet.