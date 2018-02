Henrik Jönsson: Felet är att kvinnor startar så få företag

Det är hedervärt att Camilla Läckberg och Christina Saliba i sitt debattinlägg tillämpar talesättet ”put your money where your mouth is” och själva manifesterar den näringslivsutveckling de önskar se, genom att driva ett eget investmentbolag fokuserat på kvinnligt företagande.

Låt oss inledningsvis slå fast att ett ökande kvinnligt företagande är önskvärt och bör uppmuntras. Dock är Camilla Läckbergs och Christina Salibas problemanalys – som gör gällande att kvinnligt företagande förfördelas av riskkapitalindustrin – behäftad med två bärande brister:

Det första gäller den oförtjänt upphöjda position som riskkapital tilldelas när det påstås utgöra garanten för att ”befolkningens innovationskraft utnyttjas”.

Det andra problemet gäller hur kvinnligt företagande korrekt bör kvantifieras relativt gjorda riskkapitalinvesteringar.

Riskkapital och företagsinvesteringar är legitima och viktiga redskap för att skapa tillväxt. Däremot har den mediala diskussionen runt startup-företag, nystartade idéburna tech-verksamheter, förskjutits mot att i högre grad oproblematiserat handla om hastigt tillträde till externt kapital.

I egenskap av it-entreprenör föreläser jag emellanåt för unga företagare, vilka allt oftare framhåller externa kapitalinsatser som det viktigaste för deras unga och eventuellt innovativa bolag. Det finns tillfällen när denna approach är lämplig, men för det stora flertalet nystartade verksamheter är det en felaktig prioritetsordning, färgad av de senaste årens politiserade småföretagardiskurs vilken alltmer domineras av acceleratorer, inkubatorer och olika typer av kommunalt arrangerade pitchrundor. Många små techbolag skulle må bättre av produktutveckling och en mer välskött balansräkning än av ett peppigt pitch-deck.

Publikationer som ”Breakit” tillämpar ett språkbruk där uttryck av typen ”Guldregn”, ”Fyller kassan” och ”tar in kapital” paras med bilder på firande unga entreprenörer vilket får det att framstå som att verksamheterna gör vinst snarare än att de i ett mycket tidigt skede avyttrar en betydande del av sitt värde.