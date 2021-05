Gröna rapporteringen håller för låg kvalitet

Många företag klagar över bördan av växande hållbarhetsrapportering, men inget tyder på att den kommer att minska. Problemet har flera dimensioner och behöver tas på allvar. En studie av världens största oljebolag bekräftar till exempel att de klimatscenarier som görs i dagsläget har lågt värde och är svåra att använda i investeringar och ägarstyrning. Lösningen är större samordning, men också högre kvalitet.

En regleringsvåg för ökad transparens i hållbarhetsfrågor sveper över världen och kraven kommer inte försvinna. Den senaste månaden har EU börjat rulla ut förordningar för att definiera hållbarhet och öka rapporteringen, och investerare bidrar sedan flera år genom ägarinitiativ som ClimateAction100+.

Ett ramverk som på bara några år har fått stort stöd är TCFD (Task Force for Climate-Related Financial Disclosures) där klimatscenarion har en central roll. AP7 har låtit UK-baserade Trove Research göra en analys av 14 av världens största oljebolags rapportering om klimatscenarion. Oljesektorn är en av de mest kritiska för samhällets omställning, men analysen visar att bara fyra av fjorton rapporterar i enlighet med TCFD:s rekommendationer. En dryg tredjedel rapporterar inte alls.

Ett större problem är dock att klimatscenarion kan se ut lite hur som helst och därför har begränsat värde så länge grundläggande antaganden inte redovisas. Nyckelantaganden behöver identifieras för varje sektor för att scenarierna ska gå att jämföra och utvärdera. I oljesektorn rör det sig bland annat om saker som förväntad efterfrågan på energi, olja, elektricitet och elbilar, men också kostnader för fossilfria alternativ och CCS-teknik (koldioxidinsamling och lagring).

Studien visar att tidsperspektivet har stor betydelse. Scenarierna behöver sträckas sig till år 2050 för att ge en användbar bild av framtidsutsikterna. Bolag som Chevron och Conoco publicerar till exempel tvågraders-scenarier, men drar slutsatsen att även under dessa scenarier kommer efterfrågan på olja inte att påverkas mycket fram till 2040, och att en övergång till koldioxidsnåla energikällor därför inte behövs.

Framåtblickande rapportering om verksamhetens utveckling i olika scenarier är en utmärkt idé, men den har inte lyft än. Rapporteringsinitiativen har fastnat halvvägs. Företagen tycker att det har blivit en betungande börda, medan investerarna har svårt att använda informationen för att den är för ytlig, generell och svår att jämföra. Rapporteringen håller helt enkelt för låg kvalitet för att vara meningsfull.

I det läget vi befinner oss finns bara en väg framåt. Värdet måste öka.

AP7 kommer att arbeta de kommande åren för att både öka rapporteringen bland eftersläntrarna och höja värdet på scenarioanalyserna som underlag för investeringar och ägarstyrning. I det arbetet har vi en hög samordningsambition för att bördan på företagen inte ska öka mer än nödvändigt.

En avgörande framgångsfaktor kommer att vara internationellt samarbete. Global samordning är det enda sättet att stävja mångfalden av olika lokala måttstockar och utvärderingsalternativ. Det kommer gynna de företag som bär den största rapporteringsbördan: internationella storföretag med påtagliga hållbarhetsrisker.

I denna typ av global investerarsamverkan är också omfattande konsultationsrundor en viktig komponent, vilket innebär att såväl näringsliv som akademi och organisationer är med i processen. Resultatet blir på så sätt väl genomarbetat och förankrat.

Ett aktuellt exempel är det globala ramverk för ansvarsfull klimatlobbying som kommer att presenteras i sommar, som AP7 under ett antal år har varit med och tagit fram. Utvecklingen har drivits av en konstellation där bland annat IIGCC (The Institutional Investors Group on Climate Change), Ceres i USA och London School of Economics varit centrala aktörer. Genom att ramverket kommer påverka arbetet inom ClimateAction100+, som är inriktat på världens 167 största utsläppsföretag, får det global täckning direkt.

Marknaden behöver information om företagens hållbarhetsrisker och strategier för att hantera dem. Får den det, fungerar prissättningen på ett effektivt sätt. Företag gynnas som är väl positionerade för den samhällsomställning vi befinner oss i, samtidigt som riskerna blir uppenbara hos de som saknar medvetenhet eller strategier. Och allt återspeglas i värderingen av företagen. Investerare behöver också informationen för att kunna ta sitt ansvar som aktiva ägare, vilket kanske är det viktigaste bidraget framåt för att nå realekonomiska klimatresultat.

Kraven på ökad rapportering kommer inte gå över. Men även för företagen finns en potentiell uppsida med denna utveckling, oavsett om det gäller TCFD eller andra initiativ. Bra existerande initiativ kan samordnas mer för att minimera dubbelrapportering. Bättre och mer värdeskapande rapportering kan ”konkurrera ut” äldre former och marknaden kan prisa de som förtjänar det när kvaliteten på informationen höjs.

Mer rapportering har inget egenvärde. Det har däremot bättre rapportering.

Richard Gröttheim, vd

Johan Florén, chef kommunikation och ägarstyrning