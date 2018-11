Gör företagen mänskligare

Trots att människans livsbetingelser i många avseenden har blivit allt bättre under de senaste decennierna, anser (enligt 2018 års SOM-undersökning) hälften av svenskarna att utvecklingen går åt fel håll. En liknande pessimistisk hållning framkommer i DN/Ipsos attitydundersökning samma år.

Det finns enorma behov av förebilder, människor och organisationer, som vi ser upp till. Ett exempel är Operation Smiles viktiga arbete – där snart 300.000 läpp-, käk-, och gomspaltsoperationer har genomförts – som nu presenteras i form av en utställning på Fotografiska: ”Smile – and the rest will follow” där fotografen Jörgen Hildebrandt har följt människors liv före och efter operationen, från utanförskap till gemenskap. En ökad medvetenhet om dessa, och andra insatser, stimulerar oss att göra skillnad.