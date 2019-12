Ge Fortum chansen att driva Ringhals vidare

Nedläggningen av Ringhals reaktorer R1 & R2 (R12) är den viktigaste klimat & miljö-frågan i Sverige i nutid. Reaktorerna kan var för sig under en timme producera ungefär den mängd el som en svensk använder under sin livstid. Jämfört med motsvarande mängd kolkraft, så undviker deras gemensamma drift i dag upp till 13 miljoner ton CO2-utsläpp om året, vilket ungefär motsvarar utsläppen från all biltrafik i Sverige. Även om man konservativt endast tar hänsyn till annulleringar i EU:s utsläppshandelssystem till 2023, så meddelar Konjunkturinstitutet att beslutet kommer att leda till ökade utsläpp på minst 8 miljoner ton CO2.

Så varför har detta beslut tagits, med vilken motivering, och gäller denna motivering under dagens förutsättningar?

Innan valet 2014 planerade Ringhals med en investeringsram inriktat på en drifttid för R12 på minst 50 år. Planen då var att på sikt ersätta R12 med en eller två nya reaktorer. Vattenfall köpte upp nya landområden och betalade avgifter på 100 miljoner kronor till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) för att förbereda ansökan för nya reaktorer.

Efter valet svängde inriktningen. I regeringsförklaringen från 2014 står det ”Vattenfall ska vara ledande i omställningen av energisystemet mot en högre andel förnybar energi.” I april 2015 tog Vattenfalls styrelse ett ”inriktningsbeslut” om förtida stängning av R12 under 2018–2020. Ringhals styrelse kunde inte enas om de nya planerna, eftersom E.ON (i dag Uniper), som äger 29,6 procent av Ringhals, var emot. Vattenfall, med en ägarandel på 70,4 procent, kunde driva igenom avvecklingen genom att tvinga igenom en strypning av löpande investeringar.

Beslutet motiverades av låga elpriser, satta av billig tysk kolkraft och hög tillrinning i vattenkraften, samt höjningen av den särskilda straffskatten på kärnkraft. Vattenfall var tydliga med att det inte hade blivit tidigarelagd avveckling om straffskatten, som redan då utgjorde över 20 procent av produktionskostnaden, inte funnits. Det som i dag ofta kallas för ett ”beslut på marknadsmässiga grunder”, firades mycket riktigt under 2015 som ett infriande av vallöften av åtminstone ett av regeringspartierna.

Under 2016 meddelade kraftbolagen att straffskatten skulle innebära att all svensk kärnkraft, 40 procent av landets elförsörjning, skulle behöva stängas. Situationens allvar tvingade fram en ny energikommission som beslutade att successivt avveckla straffskatten samtidigt som nya subventioner till förnybar energi och en ”målsättning om ett 100 procent förnybart system till år 2040” infördes.

Elpriserna har stigit från ca 21 öre/kWh 2015 till över 40 öre/kWh i dag. Produktionskostnaderna (inkl. investeringar & avfallsfond) i R12 ligger på 22–23 öre/kWh. Detta är bland den mest kostnadseffektiva fossilfria elproduktionen som finns, inte bara i Sverige, utan i hela världen, med en vinstmarginal i dag på upp till 50 procent. R1 gjorde sitt bästa produktionsår någonsin 2018 (1500 miljoner kronor i vinst) och har producerat mycket väl under 2019. R2 gjorde 2018 sitt tredje bästa år (1500 miljoner kronor i vinst) och kommer trots nedstyrning för avstängning ändå uppvisa vinst 2019. Stora renoveringar har nyligen genomförts vid båda blocken. Många av huvudkomponenterna är nya och behöver därför inte bytas ut förrän i mitten av 2040-talet. Reaktorerna vid Turkey Point i Florida i USA, som är av samma typ som R2 och som byggdes under samma period, fick nyligen tillstånd av amerikanska strålsäkerhetsmyndigheten för drift till 80 år. Motsvarande plan för R12 skulle alltså innebära drift till åtminstone 2055.