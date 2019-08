Forskarna: Så kan EU komma på fötter igen

Men detta är svårt i ljuset av den ”innovationskris” som EU genomlider. För att åtgärda den krävs reformer på en rad områden som syftar till att främja en innovativ, ekonomisk tillväxt som gynnar alla.

I vår nya bok The Entrepreneurial Society: A Reform Strategy for the European Union som utkommer i början av september men redan finns för nedladdning, samman- fattas insikterna från ett treårigt forskningsprojekt som inbegriper över 40 forskare från nio institutioner i nio EU-länder.

Vi visar där att reformer på följande sex områden behövs för att stärka EU:s entreprenöriella ekosystem:

Ett enkelt skattesystem. Eftersom ingen vet var eller hur morgondagens stora innovationer dyker upp måste skattesystemet låta bli att gynna specifika ägarkategorier, finansieringssätt och ekonomiska aktiviteter.