Forskarna: Finanssektorn kan investera Sverige ur klimatkrisen

På måndagen hölls FN:s klimattoppmöte i New York. Ett snabbt uppvaknande och framflyttade positioner på hållbarhetsområdet har skett de senaste fem åren för många aktörer i Sveriges finanssektor. Gröna obligationer och ökade krav på hållbarhetsredovisningar har ökat intresset för hållbarhetsfrågorna, och centrala finansaktörer stöder aktivt klimat- och hållbarhetsagendan.

Trots detta är dagens investeringstakt långt ifrån vad som behövs för att nå klimatmålen till år 2030 och 2045. Klimatpolitiska rådets rapport och Naturvårdsverkets underlag till regeringens klimatpolitiska handlingsplan visar tydligt att utsläppen från vägtrafiken och industrin är de tuffaste klimatutmaningarna vi har. För att minska utsläppen i tid behöver stora kapitalflöden flyttas till fossilfria tekniker inom dessa sektorer.

Klimatomställningen präglas av ett stort investeringsbehov. Vår forskning visar dock att det inte råder någon brist på investeringsvilja eller privat kapital i jakten på hållbara projekt i Sveriges finansiella system.

Sverige har dessutom en historiskt låg statsskuld och låga räntor, vilket debattörer som Klas Eklund konstaterar ger ovanligt gynnsamma förutsättningar för en mer expansiv politik. Ekonomerna Anna Breman och Andreas Wallström på Swedbank konstaterar ett en utökad budget villkorad till gröna investeringar vore både klimatsmart och effektivare vid en eventuell nedgång i den svenska ekonomin.

Pågående forskning inom Mistra Financial Systems, Greening Investments in the Face of Climate Risk, och Stockholm Sustainable Finance Centre där ett flertal finansaktörer intervjuats, visar tydligt att det som hindrar att mer privat kapital investeras i hållbara lösningar är riskprofilen för dessa investeringar.

Många lösningar och tekniker som behövs för att nå de svenska klimatmålen finns redan, men i liten skala eller som demonstrationsprojekt. Huvudproblemet är den högre risken – reell eller subjektivt värderad – med investeringar i storskaliga och hållbara lösningar.

Satsningar i transportsektorn kan vara elektrifierade vägar, nya fabriker för elfordon eller anläggningar för biobränslen. Framtida klimatsmart produktion av fossilintensiva material som plast, stål och cement kräver stora investeringar i innovations- och demonstrationsprojekt.

Osäkerheterna är många när investerare ska analysera marknaden; med konkurrerande tekniker, förändrade sociala normer och attityder, och inte minst bedömningen av hur snabbt klimatpolitiken kommer att skärpas.

Om det fortsatt görs offentliga investeringar och tillstånd ges till utbyggnad av infrastruktur förknippad med fossilberoende, såsom flygplatser och raffinaderier för fossila bränslen, skapar detta osäkerhet om framtida konkurrenskraft för mer hållbara lösningar.

Dessa osäkerheter ses som en hög risk och minskar investeringsviljan hos de privata, finansiella aktörerna. Det är alltså inte bara osäkerhet om vilka specifika, hållbara tekniker som kommer att bli vinnare. Det är också svårt att förutspå när dagens fossila investeringar blir värdelösa (stranded assets), vilket till exempel Vattenfalls köp av Nuon visat.