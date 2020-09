Företagsfientligt EU-förslag

EU-kommissionen (DG JUST) har nyligen tagit ett initiativ som i korthet går ut på att ändra medlemsstaternas aktiebolagsrättsliga regler rörande styrelsens sammansättning och uppdrag, för att därigenom minska vad man kallar näringslivets kortsiktighet och bidra till en ”hållbar” utveckling.

Förslaget hör mer hemma i Grönköpings Veckoblad än som ett seriöst förslag som har långtgående konsekvenser, eftersom det är helt undermåligt och inte är baserat på någon som helst vetenskap eller ens elementära kunskaper i ekonomi. Om förslaget blir verklighet är risken stor att svenska och europeiska företag får sämre tillgång till riskkapital, att näringslivets dynamik och förnyelseförmåga hämmas och att incitamenten för de investeringar och innovationer som krävs för en klimatsmart omställning försvagas.

Kommissionen har låtit revisionsfirman EY utarbeta en rapport, ”Study on directors’ duties and sustainable corporate governance”, som underlag till kommande regleringsförslag. Rapportens övergripande syfte är att ”assess the root causes of short termism in corporate governance”. Kortsiktighet definieras i termer av storleken på företagens vinstutdelningar och återköp av aktier i relation till bland annat företagens redovisade resultat. Enligt rapporten driver företagsledningar, styrelser och aktieägare samfällt på mot samhällsekonomiskt skadligt höga utbetalningar till ägarna, vilket i sin tur motverkar vad som kallas en ”hållbar utveckling”.

Rapporten definierar kortsiktighet som kvoten mellan företagens utdelningar och aktieåterköp och företagens nettointäkter. Ju högre kvot desto större kortsiktighet är rapportens tes. Detta trots att man samtidigt säger ”there is not any defined threshold above which one can state that the focus on short term is excessive”. För Sverige är siffran knappt 39 procent. Är detta högt eller lågt? Det finns ingen vetenskaplig grund för att svara på den frågan och rapporten har naturligtvis inte själv något svar.

I rapporten saknas helt resonemang om det viktiga samspelet mellan riskkapitalförsörjning och näringslivets dynamik, det vill säga om marknadens roll att allokera finansiella resurser till samhällsekonomins nödvändiga investeringsverksamhet. Dynamik och förnyelse i näringslivet kräver att inlåsningseffekter undviks. En helt avgörande mekanism i en väl fungerande marknadsekonomi, och i synnerhet för en liten öppen ekonomi som den svenska som är utsatt för global konkurrens och som hela tiden måste kunna ställa om, är dels att företagen kan utveckla sin egen affär. Dels att det går att omfördela riskkapital från företag som saknar lönsamma investeringsalternativ till framtidsinriktade företag med lönsamma projekt.

Rapporten verkar bygga på föreställningen att utdelade medel ”försvinner” i privat konsumtion och glömmer bort att de medel som betalas till aktieägarna ger underlag för skatteintäkter och reformer och till största delen återinvesteras i näringslivet.

Dessutom är många aktieägare – forskningsstiftelser, donationsfonder och långsiktiga ägare av ”kött och blod” – beroende av ett flöde av inkomster från sina aktieinnehav. Om man får detta flöde i form av aktieutdelningar kan man behålla sina aktier, i annat fall måste man regelbundet sälja av sina aktieinnehav, vilket skulle innebära att en utdelningsbegränsning skulle bidra till ökad kortsiktighet snarare än tvärtom.

Vad gäller kopplingen mellan utdelningar, styrelsens sammansättning och mandat å ena sidan och hållbarhetsmål å andra sidan kan rapporten inte visa på någon kausalitet. Som en anekdot kan noteras att ECB (europeiska centralbanken) nyligen publicerade en rapport som visar att företag i länder med effektivt fungerande aktiemarknader uppvisar lägre koldioxidavtryck än länder med sämre fungerande aktiemarknader.

Aktiemarknaden är global och sedan 2005 har Europas andel av det globala börsvärdet för icke-finansiella företag nästan halverats medan USA:s och Kinas dominans ökat. Europas andel av det globala börsvärdet för icke-finansiella företag är i dag bara 10 procent. Något som borde leda till eftertanke i Bryssel. Kommissionens förslag kommer utan tvekan leda till en sämre fungerande aktiemarknad och därigenom minska företagens tillgång till kapital för framtidsinriktade investeringar. Viktigt är att den svenska regeringen, fackföreningsrörelsen och näringslivet ser till att EU-kommissionens initiativ aldrig förverkligas.

Gabriel Urwitz, ordförande Swedish House of Finance

Per Strömberg, professor och chef Swedish House of Finance