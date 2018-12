Företag har en historisk chans att påverka Kina

Denna vecka möttes the annual economic work conference i Peking. Det är mycket symboliskt eftersom för exakt 40 år sedan hölls den historiska tredje plenarsessionen under kommunistpartiets 11:e konferens, vilket blev startskottet för Deng Xiaopings reformpolitik. Sedan dess har livssituationen för fler människor förbättrats under kortare tid än någonsin under mänsklighetens historia.

Jag började läsa kinesiska för 40 år sedan som ung gymnasist vid United World Colleges of the Atlantic i Wales och har sedan dess kommit att leva och arbeta i Kina i över 26 år och har fått vara både observatör till och delaktig i en makalös förändringsresa på alla plan. Det är att tid stanna upp, titta tillbaka på dessa fyra decennier och blicka framåt.

2001 blev en milstolpe för Kina och världen i och med att Kina gick med i WTO. Man kan betrakta detta som avstampet för globalisering 2.0. Att så många människor under så kort tid blev medlemmar i världsekonomin har påverkat både Kina och världen i grunden.

1980 stod Kina för ynka 2,3 procent av global BNP och 1 procent av världshandeln. I dag är Kina världens största handelsnation – världens verkstad – och står för 13 procent av världshandeln och 17,3 procent av global BNP. Inom ett par decennier kommer Kinas BNP sannolikt att ha gått om USA:s.

När ett så stort land på så kort tid blir en integrerad del i världsekonomin och samtidigt befinner sig i en rörelse från planekonomi mot marknadsekonomi uppstår spänningar. Två olika ekonomiska utvecklingslogiker möts. Detta är roten till den handelskonflikt som har uppstått mellan Kina och USA och är en av orsakerna till friktion inom WTO.

Samtidigt har ”världens verkstad” överöst världen med billiga konsument- och insatsvaror, vilket bidragit till att hålla inflationstrycket i västvärlden nere under snart två decennier. Annorlunda uttryckt kan man säga att Kina har lånat ut sin miljö, arbetskraft och infrastruktur så att billig produktion har kunnat ske där dess negativa effekter hamnar långt från våra egna samhällen. Under denna period var detta win-win. Kina kunde skapa tillväxt och västvärlden kunde hålla priser nere.

Kina kom också att bidra till den globala ekonomin under både Asiens finanskris 1997 när man valde att inte devalvera sin valuta, men ännu viktigare drygt tio år senare under den globala finanskrisen när Kina genom ett 4 000 miljarder kronor stort stimulanspaket höll sin BNP-tillväxt uppe.

Kina blev då draglok för världsekonomin och bidrog på ett betydande sätt till att undvika fritt fall i en krisande global ekonomi. Återigen var detta inledningsvis win-win. Kina behövde säkerställa sin egen politiska stabilitet och världen behövde tillväxt. Priset för Kina blev dock högt.

Redan under president Hu Jintaos och premiärminister Wen Jiabaos första mandatperiod 2002–2007, stod det klar för dem att Kina behövde byta utvecklingsmodell och introducera marknadsekonomins dynamik i sin ekonomi. Dessvärre saknade de mandat och timing. Det stora stimulanspaketet kom i stället att kraftigt förvärra de strukturproblem som den kinesiska ekonomin redan led av.