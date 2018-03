Fjellner: Malmströms och EU:s linje är ogenomtänkt

Jag förstår att Cecilia Malmström befinner sig i en svår sits som svensk, liberal och frihandelsvän. Men just nu behöver EU just en svensk frihandelsvän mer än någonsin. För det står mer på spel nu än under hela hennes period som handelskommissionär. Trovärdigheten för den regelstyrda världshandeln. Just den som är så avgörande för jobb tillväxt och välstånd i ett litet handelsberoende land som Sverige.