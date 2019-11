FI: Dags att skärpa kapitalkraven för banklån till kommersiella fastighetsbolag

Marknadsräntorna har sjunkit kraftigt under 2019. Den globala tillväxten bromsar in och flera centralbanker runtom i världen har åter skiftat till en mer expansiv penningpolitik. I juni sjönk räntan på en tioårig svensk statsobligation för första gången under noll procent. Enligt IMF handlas nu globalt obligationer till ett värde av cirka 15 biljoner dollar till negativ ränta. Det innebär att investerare får betala för att låna ut pengar.

Det är en exceptionell situation som för bara några år sedan sågs som otänkbar.

De låga räntorna driver upp tillgångspriser, inklusive aktier och fastigheter. Det känns bra på kort sikt, men innebär lägre avkastning framöver. Därmed blir det svårare att uppnå högt ställda avkastningsmål. Låg avkastning innebär också att man måste sätta av mer pengar i dag för att nå upp till ett visst sparmål i framtiden, eftersom kapitalet inte växer i samma takt.

När avkastningen är låg kan det vara frestande att ta mer risk, exempelvis genom att placera pengar i tillgångar med lägre likviditet och högre kreditrisk. Vid en sämre ekonomisk utveckling eller oväntat högre räntor kan förlusterna bli stora och i värsta fall leda till en kris.

FI har ett uppdrag att värna den finansiella stabiliteten. Det gör vi genom att motverka att risker byggs upp och se till att banker, försäkringsbolag och andra finansiella aktörer har tillräcklig motståndskraft.

Att värna finansiell stabilitet handlar om att ta höjd för att det oväntade kan inträffa. FI har vidtagit åtgärder som gör att hushållens skulder inte ökar lika snabbt och att andelen högt belånade hushåll har minskat. Det är bra för stabiliteten.

I stabilitetsrapporten lyfter vi fram två andra områden inom vilka lågräntemiljön riskerar att bygga upp obalanser.

- Låga räntor gör att företag som förvaltar sparande för morgondagens pension får allt svårare att infria sina åtaganden. De låga räntorna gör det svårare att få den avkastning som krävs för att kunna infria framtida pensionslöften.

Det finns även en risk att pensionsföretagens buffertar urholkas genom att för stora pensioner betalas ut till de som redan gått i pension, på bekostnad av dagens yrkesarbetande och framtida pensionärer. I allt fler länder talas nu om en förestående pensionskris. I Nederländerna har utvecklingen lett till beslut om sänkta pensionsutbetalningar, vilket skapat en politisk kris.

För att hantera problemen kan det vara frestande att låta pensionsförvaltare ta större finansiella risker i förhoppning att investeringar i till exempel aktier eller fastigheter ska fortsätta att ge hög avkastning och därmed ett större pensionskapital. Men med hög risk följer också möjligheten att tillgångarna faller i värde. Och händer det, kan dagens buffertar förbrukas och det blir omöjligt för företagen att hålla vad de lovat.